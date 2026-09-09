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EKSPLOZIJA U HIDROELEKTRANI U ŠVAJCARSKOJ: Ima povređenih (FOTO)

В.Н.

09. 09. 2026. u 13:02

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DVE osobe su teško povređene u sredu nakon što je eksplozija potresla hidroelektranu na jugu Švajcarske, javila je lokalna televizija RSI, pozivajući se na policiju.

ЕКСПЛОЗИЈА У ХИДРОЕЛЕКТРАНИ У ШВАЈЦАРСКОЈ: Има повређених (ФОТО)

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Eksplozija je izazvala urušavanje dela zgrade, a spasilačke akcije su u toku, navodi se.

Uzrok eksplozije za sada nije jasan.

(Rojters)

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