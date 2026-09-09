EKSPLOZIJA U HIDROELEKTRANI U ŠVAJCARSKOJ: Ima povređenih (FOTO)
DVE osobe su teško povređene u sredu nakon što je eksplozija potresla hidroelektranu na jugu Švajcarske, javila je lokalna televizija RSI, pozivajući se na policiju.
Eksplozija je izazvala urušavanje dela zgrade, a spasilačke akcije su u toku, navodi se.
Uzrok eksplozije za sada nije jasan.
(Rojters)
Preporučujemo
EKSPLOZIJA U SURČINU: Ima povređenih, na licu mesta ekipe hitne službe
07. 09. 2026. u 09:37
CRNA STATISTIKA U ŠVAJCARSKOJ: Porastao broj smrtnosti odojčadi i mrtvorođenih beba
05. 09. 2026. u 09:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)