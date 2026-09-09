Svet

SLOVAČKA POJAČAVA ARSENAL: Još četiri F-16 stižu iz SAD

D.D.

09. 09. 2026. u 12:45

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SLOVAČKA vlada danas je odobrila plan za kupovinu još četiri vojna aviona F-16, po procenjenoj ceni od 390 miliona evra, objavili su slovački i češki mediji.

СЛОВАЧКА ПОЈАЧАВА АРСЕНАЛ: Још четири Ф-16 стижу из САД

Lakeview Images / Alamy / Profimedia

Premijer te zemlje Robert Fico je u februaru rekao da je zemlja zainteresovana za kupovinu još četiri F-16 od Sjedinjenih Američkih Država, pored 14 koji su ranije naručeni, prenosi Rojters. Dodatni avioni bi trebalo da budu isporučeni do 2030. godine.

(Tanjug)

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