SLOVAČKA POJAČAVA ARSENAL: Još četiri F-16 stižu iz SAD

SUKOB na terasi ugostiteljskog objekta u centru Zagreba eskalirao je u pucnjavu iz gasnog pištolja, nakon čega je povređen konobar. Policija je ubrzo pronašla i uhapsila 50-godišnjeg muškarca, koji se nakon incidenta zaključao u toaletu zdravstvene ustanove u Runjaninovoj ulici, kao i 37-godišnju ženu koja je bila sa njim.