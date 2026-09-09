SLOVAČKA POJAČAVA ARSENAL: Još četiri F-16 stižu iz SAD
SLOVAČKA vlada danas je odobrila plan za kupovinu još četiri vojna aviona F-16, po procenjenoj ceni od 390 miliona evra, objavili su slovački i češki mediji.
Premijer te zemlje Robert Fico je u februaru rekao da je zemlja zainteresovana za kupovinu još četiri F-16 od Sjedinjenih Američkih Država, pored 14 koji su ranije naručeni, prenosi Rojters. Dodatni avioni bi trebalo da budu isporučeni do 2030. godine.
(Tanjug)
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