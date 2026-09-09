U HARKOVSKOJ oblasti, jedinice grupe snaga "Sever" stežu obruč oko neprijateljskih formacija, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

U Harkovskoj oblasti, jedinice grupe snaga "Sever" stežu obruč oko neprijateljskih formacija.

Kao rezultat efikasnih operacija, naselje Ozjorno u Harkovskoj oblasti je dospelo pod kontrolu ruskih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Jedinice ukrajinskih snaga, opkoljene u blizini naselja Mala Volčja, Komisarovo i Buzovo u Harkovskoj oblasti, poražene su.

Duž spoljašnjeg prstena, neprijateljska živa sila i tehnika eliminisani su u blizini naselja Novoaleksandrovka, Prikolotno i Oljhovatka u Harkovskoj oblasti, dodaje se u saopštenju.

Osujećena su dva pokušaja neprijateljskih jurišnih grupa da probiju obruč u blizini naselja Sliznjevo i Dolžanka u Harkovskoj oblasti.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 205 vojnika, 22 vozila i radarsku stanicu izraelske proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja 200 vojnika, 17 vozila, dva artiljerijska oruđa i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" eliminisale su do 210 vojnika, dva oklopna borbena vozila "kozak", 18 automobila i haubicu D-30.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su više od 425 vojnika, dva oklopna borbena vozila "kozak", 11 motornih vozila, tri stanice za elektronsko ratovanje i jednu izraelsku radarsku stanicu.

Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su do 315 vojnika, dva oklopna transportera i 10 vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" izbacile su iz stroja do 40 ukrajinskih vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 19 vozila, tri stanice za elektronsko ratovanje i radarska stanica.

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne trupe i artiljerija Oružanih snaga Rusije pogodile su radionice za montažu i skladišta bespilotnih letelica dugog dometa, kao i ukrajinske objekte energetske i transportno-logističke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine.

Osim toga, pogođena su skladišta municije i privremeni punktovi raspoređivanja ukrajinskih formacija i stranih plaćenika.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su osam vođenih avio-bombi, tri projektila višecevnog raketnog sistema HIMARS, krstareću raketu dugog dometa "neptun" i 1.185 bespilotnih letelica.

Snage Crnomorske flote uništile su šest bespilotnih čamaca ukrajinske mornarice u severozapadnom delu Crnog mora.

(RT Balkan)