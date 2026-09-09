MEDVEDEV OTKRIO ŠTA RUSIJA I SEVERNA KOREJA SPREMAJU: Zapadu se ovo neće svideti
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije je izrazio nadu u dalje jačanje multipolarne saradnje na dobrobit bratskih naroda Rusije i Severne Koreje, uključujući i saradnju na partijskom nivou.
Rusija i Severna Koreja se bore ujedinjenim frontom za uspostavljanje pravednog svetskog poretka, nasuprot neokolonijalnom kursu Kolektivnog zapada, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev u pozdravnoj telegramu Kim Džong Unu povodom 78. godišnjice osnivanja DNR Koreje, prenosi TASS.
- Tokom proteklih decenija DNR Koreja je postigla izuzetne uspehe u izgradnji države, jačanju suvereniteta i obezbeđivanju nacionalne bezbednosti. Velike promene u Pjongjangu, koje sam imao priliku da vidim sopstvenim očima tokom posete 2025. godine, predstavljaju očigledno svedočanstvo uspeha u sprovođenju Vašeg kursa usmerenog na socijalno-ekonomski razvoj zemlje - prenela je tekst telegrama Korejska centralna novinska agencija.
- Raduje me što se, u uslovima savremenih geopolitičkih izazova, naše države bore ujedinjenim frontom za uspostavljanje pravednog svetskog poretka nasuprot neokolonijalnom kursu Kolektivnog zapada, zauzimajući zajednički stav o ključnim pitanjima regionalne i međunarodne agende - dodao je Medvedev.
On je takođe izrazio nadu u dalje jačanje multipolarne saradnje na dobrobit bratskih naroda Rusije i Severne Koreje, uključujući i saradnju na partijskom nivou.
Na kraju, Medvedev je Kim Džong Unu poželeo dobro zdravlje i nove uspehe na njegovim odgovornim funkcijama, a građanima Severne Koreje mir i prosperitet.
(RT Balkan)
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