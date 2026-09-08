RUSI UPOZORAVAJU: NATO vežbe na Arktiku nisu slučajnost

ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško ocenio je danas da vežbe NATO-a na Arktiku ukazuju na to da se Alijansa sprema za sukob sa Rusijom.

Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia

On je za Sputnjik kazao da taj događaj treba tumačiti kao svojevrsan signal i demonstraciju vojnih sposobnosti.

Od 26. avgusta do 4. septembra, Velika Britanija, SAD i Norveška su organizovale zajedničke vežbe na ostrvu Jan Majen u okviru NATO misije "Arktički stražar".

Tokom manevara primenjeni su napredni senzorski i komunikacioni sistemi za preciznu koordinaciju dejstava u ekstremnim arktičkim uslovima

Ovo je već druga godina zaredom kako NATO saveznici izvode vojne operacije na toj strateškoj lokaciji.

Prema rečima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, takva aktivnost predstavlja direktnu pretnju Rusiji i povećava rizik od oružanog sukoba.

(Tanjug)