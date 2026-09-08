Svet

PESKOV POSLAO BRUTALNU PORUKU KIJEVU: "Biće vam sve gore, a naši zahtevi sve neprijatniji"

D.D.

08. 09. 2026. u 15:09

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PORTPAROL predsednika Rusije Dmitrij Peskov kazao je danas da će položaj Kijeva biti sve lošiji, a ruski zahtevi upućeni Ukrajini sve neprijatniji pošto se mirovni proces odugovlači.

ПЕСКОВ ПОСЛАО БРУТАЛНУ ПОРУКУ КИЈЕВУ: Биће вам све горе, а наши захтеви све непријатнији

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Ne zaboravite da smo davno počeli da govorimo da svaki proživljeni dan pogoršava položaj kijevskog režima - rekao je Peskov novinarima, a preneo Interfaks.

Upitan da prokomentariše tenzije u odnosima sa Nemačkom, kazao je da Moskva nije zagovornik potpunog prekida komunikacije sa Berlinom.

- Hvala Bogu, potpuni prekid odnosa za sada izgleda nikome nije pao na pamet. Mi nikada nismo bili zagovornici zamrzavanja odnosa - rekao je Peskov.

Kazao je da se ne bi usudio da prognozira naredne poteze nemačkog rukovodstva. Nemačka vlada je 1. septembra optužila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom Lajpcig-Hale, koji je izveden dronom napunjenim eksplozivom, koji je pronađen u blizini ukrajinskog aviona. Rusija je odbacila optužbe navodeći da je reč o "antiruskoj paranoji".

(Tanjug)

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