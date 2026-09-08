PESKOV POSLAO BRUTALNU PORUKU KIJEVU: "Biće vam sve gore, a naši zahtevi sve neprijatniji"
PORTPAROL predsednika Rusije Dmitrij Peskov kazao je danas da će položaj Kijeva biti sve lošiji, a ruski zahtevi upućeni Ukrajini sve neprijatniji pošto se mirovni proces odugovlači.
- Ne zaboravite da smo davno počeli da govorimo da svaki proživljeni dan pogoršava položaj kijevskog režima - rekao je Peskov novinarima, a preneo Interfaks.
Upitan da prokomentariše tenzije u odnosima sa Nemačkom, kazao je da Moskva nije zagovornik potpunog prekida komunikacije sa Berlinom.
- Hvala Bogu, potpuni prekid odnosa za sada izgleda nikome nije pao na pamet. Mi nikada nismo bili zagovornici zamrzavanja odnosa - rekao je Peskov.
Kazao je da se ne bi usudio da prognozira naredne poteze nemačkog rukovodstva. Nemačka vlada je 1. septembra optužila Rusiju za pokušaj napada na aerodrom Lajpcig-Hale, koji je izveden dronom napunjenim eksplozivom, koji je pronađen u blizini ukrajinskog aviona. Rusija je odbacila optužbe navodeći da je reč o "antiruskoj paranoji".
(Tanjug)
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