UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA SABOTAŽE U NEMAČKOJ: Policija pronašla eksploziv i pismo

OSUMLjIČENI za sabotaže na dve trafostanice u Berlinu i gradu Vezele uhapšen je danas u blizini grada Vajsvajlera u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, preneo je Špigel.

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Osumnjičeni po imenu Danijel V. putovao je sam pešice i pokušao je da zaobiđe blokadu puta kada je uhapšen.

Nekoliko njegovih ručno napravljenih eksplozivnih uređaja, koje je koristio za napade na trafostanice, pronađeno je sinoć u elektrani u Vajsvajleru, kao i pismo u kojem preuzima odgovornost.

Prema policijskim navodima, muškarac je nosio dodatni eksploziv kada je uhapšen i nije pružio otpor.

Policajci su pronašli šator postavljen u bližem žbunju, koji je takođe bio opremljen eksplozijom. Juče su u toj pokrajini zabeleženi incidenti u razmaku od nekoliko sati, što je ponovo otvorilo pitanje mogućih napada na elektroenergetsku infrastrukturu.

Nekoliko pokušaja sabotaže trafostanica i visokonaponskih dalekovoda zabeleženo je u poslednje vreme u Brandenburgu, u mestima Turnov-Prajlak, zatim u Severnoj Rajni-Vestfaliji, u Berghajmu i Dormagenu, kao i u Saksoniji, u Gerlicu i Bautcenu.

(Tanjug)