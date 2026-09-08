ZELENSKI NAJAVIO NOVI SUSRET SA TRAMPOM: Mogući pregovori Ukrajine, SAD i Rusije
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da planira da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom 20. septembra, i da će nastaviti da radi na organizovanju trilateralnog sastanka između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Zelenski je na konferenciji za novinare, govoreći o razgovorima sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom tokom vikenda u Kijevu, rekao da je pre svega zahvalan SAD što je deblokirala pregovore između Ukrajinca i Rusa, prenosi Ukrinform.
- I ova poseta je potvrda toga. Drugo, imali smo veoma tešku noć danas, mnogi su ranjeni, bilo je i mrtvih - kazao je Zelenski.
On je naglasio da su tokom masovnog ruskog udara sinoć ukrajinski branioci uspeli da unište oko 90 odsto neprijateljskih ciljeva ali da su Ukrajini i dalje potrebne antibalističke rakete da bi se suprotstavila neprijatelju. Zelenski je rekao da ne može da otkrije sve detalje, ali da se strane trenutno kreću ka formatu trilateralnog sastanka, između Ukrajine, SAD i Rusije.
- Razgovarali smo o vremenu (sledećeg sastanka) sasvim konkretno. Uskoro ćemo se sastati sa Evropljanima i Amerikancima na nivou savetnika. Takođe ću se sastati sa predsednikom Trampom - rekao je Zelenski.
Nakon sastanka sa američkim predsednikom, Ukrajina će, prema rečima Zelenskog, raditi na pripremi pregovora u trilateralnom formatu.
- A onda ćemo svi zajedno pripremiti i približiti trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i Amerike. Ako se sve strane slože, želimo da to uradimo i na jesen. Ako bude do septembra, biće odlično. Što pre, to bolje - rekao je Zelenski.
(Tanjug)
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