CRKVA NA UDARU: Ukrajinske snage pogodile verski objekat u Zaporožju

RUSKI ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov, nije samo jedan od najpoznatijih i najiskusnijih diplomata na svetskoj političkoj sceni, već je i čovek koji ima raznovrsne hobije i strasti koje ne menja decenijama. U nedavnom intervjuu otkrio je kako provodi vreme tokom dugih putovanja, šta mu znače stvari koje privatno voli i kakav odnos ima sa Vladimirom Putinom.