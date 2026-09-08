CRKVA NA UDARU: Ukrajinske snage pogodile verski objekat u Zaporožju
CRKVENA zgrada je pogođena vatrom ukrajinskih oružanih snaga u zaporoškom selu Novoukrainka. Nije bilo žrtava, saopštio je gubernator Zaporoške oblasti Jevgen Balicki.
- U selu Novoukrainka u opštinskom okrugu Kamensko-Dnjeprovski pogođena je crkvena zgrada. Nije bilo žrtava - napisao je Balicki na svom kanalu na platformi Maks.
(Ria Novosti)
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