Svet

CRKVA NA UDARU: Ukrajinske snage pogodile verski objekat u Zaporožju

D.D.

08. 09. 2026. u 12:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CRKVENA zgrada je pogođena vatrom ukrajinskih oružanih snaga u zaporoškom selu Novoukrainka. Nije bilo žrtava, saopštio je gubernator Zaporoške oblasti Jevgen Balicki.

ЦРКВА НА УДАРУ: Украјинске снаге погодиле верски објекат у Запорожју

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

- U selu Novoukrainka u opštinskom okrugu Kamensko-Dnjeprovski pogođena je crkvena zgrada. Nije bilo žrtava - napisao je Balicki na svom kanalu na platformi Maks.

(Ria Novosti)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?