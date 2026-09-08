PETER MAĐAR PRESEKAO: "Ovo je zastarelo i suvišno"– sprema se veliki preokret u Mađarskoj
SISTEM županijskih-samouprava, kako je organizovan u Mađarskoj, postao je zastareo i suvišan, izjavio je danas premijer te zemlje Peter Mađar.
On je u objavi na Fejsbuku rekao da je prethodna vlada, koju je predvodila stranka Fides, "potpuno ispraznila" županijske-samouprave, koje sada služe samo kao "isplatni centri za fragmentiranu opoziciju", što košta desetine milijardi forinti, prenosi MTI.
Mađar je o planovima za razvoj lokalnih samouprava govorio i pred parlamentom koji će, kako je najavljeno, danas glasati o amandmanima na zakone koji se odnose na upotrebu termina "županija" i "vladin poverenik" tokom plenarne sednice, kako bi se zamenili arhaični oblici naziva koje je uvela prethodna vlada.
On je pred parlamentom rekao i da vlada pokreće program ruralnog razvoja "Svetog Stefana", u okviru koga će za lokalne samouprave biti obezbeđena značajna sredstva, prema njihovim prioritetnim zahtevima.
Prošle godine, kao opoziciona stranka, Tisa je obećala da će dodeliti 2,7 miliona evra za razvojne projekte za po deset lokacija.
- Takođe smo se obavezali da nećemo iz Budimpešte određivati na šta bi taj novac trebalo da se troši. Govorimo o tome da deset lokaliteta treba da sednu i da daju predloge o tome šta im je potrebno, a mi ćemo obezbediti resurse. To je osnova Programa Svetog Stefana - rekao je Mađar.
Istakao je da "ne može biti jake Mađarske bez jakih lokalnih zajednica", kao i da "Budimpešta i pokrajine nisu neprijatelji", već "jedna zemlja".
- Ljudi koji žive u ruralnoj Mađarskoj nisu manje moderni, a ljudi u gradovima nisu ništa manje patriotski nastrojeni - zaključio je Mađar.
(Tanjug)
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