ZABRINUTOST NA DRUGOJ OBALI RAJNE: Zemur srećan zbog izbornih rezultata AFD, Le Penova ćuti

Istorijski rezultat stranke AFD s druge strane Rajne izazvao je mnogobrojne reakcije.

Foto: Goran Čvorović

Levičari i centristi su zabrinuti, stranka Erika Zemura se raduje, dok Nacionalno okupljanje Marin Le Pen koja ima najveće izglede da sledeće godine postane predsednica Francuske – ćuti.

Lider stranke krajnje desnice "Ponovno okupljanje" rekao je da je ovo čas istine koji će "zazvoniti posvuda".

- Znam da prepoznam ovaj talas na Zapadu – kazao je Zemur, ističući da su drugi "tretirali kao prestup ono što su narodi osećali kao nešto očigledno, želju da ostanu ono što jesu".

S druge strane, predstavnici francuskih vlasti ističu nezadovoljstvo.

- Ovo je ozbiljan trenutak za Evropu, kada krajnja desnica pobeđuje na regionalnim izborima u Nemačkoj – reagovao je ministar zadužen za Evropu Benžamen Adad.

Nezadovoljni su i mejnstrim kandidati, među kojima predsednički kandidat Gabrijel Atal iz Makronove "Renesanse". On je ovaj rezultat ocenio kao "signal za uzbunu iz koga treba izvući pouke."

- Brana protiv krajnje desnice više nije mogla da bude dovoljan politički projekat da biste imali većinu birača. Potrebno je da ponudimo viziju, konkretne mere i da iznova osmislimo model kako bismo ponovo preuzeli stvari u svoje ruke u svetu koji se menja – kazao je Atal.

Nekoliko predsedničkih kandidata levice i centra izrazilo je veliku zabrinutost posle istorijske pobede AFD u pokrajini Saksonija-Anhalt.

- Ovo je katastrofalna demonstracija slepila centrističkih evropskih politika. Ova katastrofa je njihov rezultat – kritikovao je lider Nepotčinjene Francuske Žan-Lik Melanšon.

U sličnom tonu reagovao je i vođa socijalista, prvi sekretar ove partije Olivije For.

- Ovo više nije upozorenje. Reakcionarna internacionala i krajnja desnica otvoreno napreduju – kazao je For.

Još jedan kandidat na predstojećim predsedničkim izborima u Francuskoj iz redova francuske levice, nacionalni sekretar Komunističke partije Fabijen Rusel, ocenio je da je pobeda AFD "užasan bilans za EU i njene sporazume".

RAZIŠLI SE

Primetno je bilo ćutanje Nacionalnog okupljanja, nekada glavnog francuskog partnera AFD. Jedino je poslanik Žan-Filip Tangi uzdržano rekao da "prima k znanju" rezultat. Ostali se do juče nisu oglašavali. Nacionalno okupljanje i AfD su se ideološki razišli 2024. godine.