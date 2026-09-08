ZABRINUTOST NA DRUGOJ OBALI RAJNE: Zemur srećan zbog izbornih rezultata AFD, Le Penova ćuti
Istorijski rezultat stranke AFD s druge strane Rajne izazvao je mnogobrojne reakcije.
Levičari i centristi su zabrinuti, stranka Erika Zemura se raduje, dok Nacionalno okupljanje Marin Le Pen koja ima najveće izglede da sledeće godine postane predsednica Francuske – ćuti.
Lider stranke krajnje desnice "Ponovno okupljanje" rekao je da je ovo čas istine koji će "zazvoniti posvuda".
- Znam da prepoznam ovaj talas na Zapadu – kazao je Zemur, ističući da su drugi "tretirali kao prestup ono što su narodi osećali kao nešto očigledno, želju da ostanu ono što jesu".
S druge strane, predstavnici francuskih vlasti ističu nezadovoljstvo.
- Ovo je ozbiljan trenutak za Evropu, kada krajnja desnica pobeđuje na regionalnim izborima u Nemačkoj – reagovao je ministar zadužen za Evropu Benžamen Adad.
Nezadovoljni su i mejnstrim kandidati, među kojima predsednički kandidat Gabrijel Atal iz Makronove "Renesanse". On je ovaj rezultat ocenio kao "signal za uzbunu iz koga treba izvući pouke."
- Brana protiv krajnje desnice više nije mogla da bude dovoljan politički projekat da biste imali većinu birača. Potrebno je da ponudimo viziju, konkretne mere i da iznova osmislimo model kako bismo ponovo preuzeli stvari u svoje ruke u svetu koji se menja – kazao je Atal.
Nekoliko predsedničkih kandidata levice i centra izrazilo je veliku zabrinutost posle istorijske pobede AFD u pokrajini Saksonija-Anhalt.
- Ovo je katastrofalna demonstracija slepila centrističkih evropskih politika. Ova katastrofa je njihov rezultat – kritikovao je lider Nepotčinjene Francuske Žan-Lik Melanšon.
U sličnom tonu reagovao je i vođa socijalista, prvi sekretar ove partije Olivije For.
- Ovo više nije upozorenje. Reakcionarna internacionala i krajnja desnica otvoreno napreduju – kazao je For.
Još jedan kandidat na predstojećim predsedničkim izborima u Francuskoj iz redova francuske levice, nacionalni sekretar Komunističke partije Fabijen Rusel, ocenio je da je pobeda AFD "užasan bilans za EU i njene sporazume".
RAZIŠLI SE
Primetno je bilo ćutanje Nacionalnog okupljanja, nekada glavnog francuskog partnera AFD. Jedino je poslanik Žan-Filip Tangi uzdržano rekao da "prima k znanju" rezultat. Ostali se do juče nisu oglašavali. Nacionalno okupljanje i AfD su se ideološki razišli 2024. godine.
Preporučujemo
Desničar hoće da zabrani fantomke i burke u Britaniji
08. 09. 2026. u 19:09
ZEMLjOTRES JAČINE 5,3 STEPENI RIHTERA POGODIO TIBEt: Nema podataka žrtvama
08. 09. 2026. u 19:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)