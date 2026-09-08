ALBANIJU ZATRESAO ZEMLJOTRES 4,3 RIHERA: Treslo se i u Severnoj Makedoniji
ZEMLjOTRES jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Albaniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od tri kilometra i udaljen 71 kilometar od grada Elbasana.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC-a, potres je bio snažan, mnoge ljude probudio je iz sna, a osetio se i na Ohridu i u Bitolju, u Severnoj Makedoniji.
Preporučujemo
NOVI ZEMLjOTRES U SRBIJI: Epicentar na jugoistoku zemlje
02. 09. 2026. u 07:23
NOVI ZEMLjOTRES: Tlo podrhtavalo jačinom od 5 stepeni po Rihteru
28. 08. 2026. u 09:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)