Svet

ALBANIJU ZATRESAO ZEMLJOTRES 4,3 RIHERA: Treslo se i u Severnoj Makedoniji

Танјуг

08. 09. 2026. u 10:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZEMLjOTRES jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Albaniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

АЛБАНИЈУ ЗАТРЕСАО ЗЕМЉОТРЕС 4,3 РИХЕРА: Тресло се и у Северној Македонији

Foto: AI Generated/Gemini

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od tri kilometra i udaljen 71 kilometar od grada Elbasana.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC-a, potres je bio snažan, mnoge ljude probudio je iz sna, a osetio se i na Ohridu i u Bitolju, u Severnoj Makedoniji.

 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?