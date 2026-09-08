ALBANIJU ZATRESAO ZEMLJOTRES 4,3 RIHERA: Treslo se i u Severnoj Makedoniji

ZEMLjOTRES jačine 4,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Albaniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: AI Generated/Gemini

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od tri kilometra i udaljen 71 kilometar od grada Elbasana.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC-a, potres je bio snažan, mnoge ljude probudio je iz sna, a osetio se i na Ohridu i u Bitolju, u Severnoj Makedoniji.