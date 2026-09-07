NOVI GEOGRAFSKI BISERI TRAMPA: Objavio mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD
AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD.
Na slici je američka zastava prikazana preko Sjedinjenih Američkih Država, kao i velikih delova Kanade, Grenlanda i Meksika, dok se motivi u američkom stilu pojavljuju i u drugim delovima regiona.
Tramp uz objavu nije napisao bilo kakvo objašnjenje.
Slika je objavljena dan nakon što je Tramp podelio još jednu grafiku koja prikazuje preimenovanje američke savezne države Novi Meksiko u Novu Ameriku, pri čemu je reč "Meksiko" precrtana i zamenjena rečju "Amerika".
U januaru 2025. godine Tramp je naredio američkoj vladi da Meksički zaliv naziva "Američkim zalivom", a 27. avgusta potpisao je izvršnu naredbu kojom se saveznim agencijama nalaže da jezero Ontario preimenuju u "Jezero Amerika".
Administracija Donalda Trampa, takođe, je nastojala da potvrdi pravo SAD na Grenland, autonomnu teritoriju Danske.
Pritisak Vašingtona na Kubu, takođe, uvođenjem sankcija SAD i nastavkom šire kampanju ekonomskog pritiska na Havanu.
Tanjug
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