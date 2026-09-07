AMERIKA I KINA U ŠOKU! Rusi dali Indiji ubicu aviona: Sprema se hipersonična zver za Su-30MKI!

INDIJA navodno radi na planu opremanja borbenih aviona Suhoj-30MKI indijskog ratnog vazduhoplovstva naprednim ruskim raketama vazduh-vazduh dugog dometa.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Očekuje se da će indijsko Ministarstvo odbrane razmotriti predlog za modifikaciju flote Su-30MKI kako bi nosili ruske rakete vazduh-vazduh RVV BD, koje mogu leteti hipersoničnim brzinama i uništavati ciljeve udaljene do 300 kilometara, objavila je novinska agencija ANI.

RVV BD je izvozna verzija rakete R-37M, jedne od raketa vazduh-vazduh sa najvećim dometom na svetu. Dizajnirana je da obara tankere i avione za rano upozoravanje pored neprijateljske lovačke pratnje sa velikog dometa. Očekuje se da će Savet za nabavke odbrane u ponedeljak razmotriti predlog, navodi se u izveštaju, pozivajući se na izvore.

RVV BD je kompatibilan sa ruskim naprednim lovcem pete generacije Su-57 – koji je već ponuđen Indiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin planira da poseti Nju Delhi kasnije ove nedelje na 18. samitu zemalja BRIKS-a. Diskusija o mogućoj prodaji Su-57 bila je na dnevnom redu Međuvladine komisije Indije i Rusije za trgovinu, ekonomsku, naučnu, tehnološku i kulturnu saradnju, održane prošlog meseca u Moskvi.

Foto Vikipedija CC 4.0/Vitaly V. Kuzmin

Nju Delhi, koji je prošle godine razmenio raketne i napade dronovima sa susednim Pakistanom, koji ima nuklearno oružje, ubrzano modernizuje svoje Suhoj-30. Avioni su modifikovani da nose verziju supersonične krstareće rakete Brahmos koja se lansira iz vazduha, a njihova avionika i sistemi za elektronsko ratovanje se nadograđuju u okviru programa „Super Suhoj“.

Nadogradnje su dobile novi značaj jer je Kina premestila svoje avione pete generacije J-20 pored indijske granice u Tibetu i navodno planira da prebaci svoje lovce pete generacije J-35 u Pakistan.

Panel za nabavke odbrambene opreme, kojim je predsedavao ministar odbrane Radžnat Sing, u ponedeljak je odobrio niz predloga vrednih 11,64 milijarde dolara za poboljšanje „ratnih sposobnosti“ vazduhoplovstva i raznih sistema za mornaricu i vojsku.

-Ova nadogradnja će biti impresivna, rekao je za RT Indija penzionisani maršal vazduhoplovstva Anil Čopra.

Rekao je da Indija diverzifikuje svoje kupovine odbrambene opreme, ali i održava stratešku autonomiju, uprkos američkim sankcijama.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

-Pretnje nam se upućuju zbog kupovine ruske nafte, a takođe i sistema naoružanja. Nastavljamo da nadograđujemo i koristimo ruski sistem, rekao je. „Naš odnos je proveren vremenom.“

Indijsko vazduhoplovstvo koristi oko 258 Su-30MKI – indijsku varijantu višenamenskog borbenog aviona – a državna kompanija Hindustan Aeronautics Limited proizvodi još 12 u svom pogonu u Našiku kako bi zamenila one izgubljene u nesrećama tokom godina.

Avijacije su učestvovale u prošlogodišnjem sukobu sa Pakistanom – koji je Indija nazvala Operacija Sindur – pokrivajući indijske formacije i ispaljujući rakete Brahmos na pakistanske vazduhoplovne baze.

(rt.com)

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