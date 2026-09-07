AMERIKA I KINA U ŠOKU! Rusi dali Indiji ubicu aviona: Sprema se hipersonična zver za Su-30MKI!
INDIJA navodno radi na planu opremanja borbenih aviona Suhoj-30MKI indijskog ratnog vazduhoplovstva naprednim ruskim raketama vazduh-vazduh dugog dometa.
Očekuje se da će indijsko Ministarstvo odbrane razmotriti predlog za modifikaciju flote Su-30MKI kako bi nosili ruske rakete vazduh-vazduh RVV BD, koje mogu leteti hipersoničnim brzinama i uništavati ciljeve udaljene do 300 kilometara, objavila je novinska agencija ANI.
RVV BD je izvozna verzija rakete R-37M, jedne od raketa vazduh-vazduh sa najvećim dometom na svetu. Dizajnirana je da obara tankere i avione za rano upozoravanje pored neprijateljske lovačke pratnje sa velikog dometa. Očekuje se da će Savet za nabavke odbrane u ponedeljak razmotriti predlog, navodi se u izveštaju, pozivajući se na izvore.
RVV BD je kompatibilan sa ruskim naprednim lovcem pete generacije Su-57 – koji je već ponuđen Indiji.
Ruski predsednik Vladimir Putin planira da poseti Nju Delhi kasnije ove nedelje na 18. samitu zemalja BRIKS-a. Diskusija o mogućoj prodaji Su-57 bila je na dnevnom redu Međuvladine komisije Indije i Rusije za trgovinu, ekonomsku, naučnu, tehnološku i kulturnu saradnju, održane prošlog meseca u Moskvi.
Nju Delhi, koji je prošle godine razmenio raketne i napade dronovima sa susednim Pakistanom, koji ima nuklearno oružje, ubrzano modernizuje svoje Suhoj-30. Avioni su modifikovani da nose verziju supersonične krstareće rakete Brahmos koja se lansira iz vazduha, a njihova avionika i sistemi za elektronsko ratovanje se nadograđuju u okviru programa „Super Suhoj“.
Nadogradnje su dobile novi značaj jer je Kina premestila svoje avione pete generacije J-20 pored indijske granice u Tibetu i navodno planira da prebaci svoje lovce pete generacije J-35 u Pakistan.
Panel za nabavke odbrambene opreme, kojim je predsedavao ministar odbrane Radžnat Sing, u ponedeljak je odobrio niz predloga vrednih 11,64 milijarde dolara za poboljšanje „ratnih sposobnosti“ vazduhoplovstva i raznih sistema za mornaricu i vojsku.
-Ova nadogradnja će biti impresivna, rekao je za RT Indija penzionisani maršal vazduhoplovstva Anil Čopra.
Rekao je da Indija diverzifikuje svoje kupovine odbrambene opreme, ali i održava stratešku autonomiju, uprkos američkim sankcijama.
-Pretnje nam se upućuju zbog kupovine ruske nafte, a takođe i sistema naoružanja. Nastavljamo da nadograđujemo i koristimo ruski sistem, rekao je. „Naš odnos je proveren vremenom.“
Indijsko vazduhoplovstvo koristi oko 258 Su-30MKI – indijsku varijantu višenamenskog borbenog aviona – a državna kompanija Hindustan Aeronautics Limited proizvodi još 12 u svom pogonu u Našiku kako bi zamenila one izgubljene u nesrećama tokom godina.
Avijacije su učestvovale u prošlogodišnjem sukobu sa Pakistanom – koji je Indija nazvala Operacija Sindur – pokrivajući indijske formacije i ispaljujući rakete Brahmos na pakistanske vazduhoplovne baze.
(rt.com)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)