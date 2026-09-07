ZIGMUND TRAŽI ZAOKRET: Budući premijer nemačke pokrajine Saksonije-Anhalt najavio reforme, najpre u migracionoj politici

PRVI put u novijoj istoriji Nemačke, premijer jedne pokrajine dolazi iz stranke desnih suverenista!

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / AFP / Profimedia

U Saksoniji-Anhalt, vladu će sastavljati Ulrih Zigmund, kandidat Alterantive za Nemačku (AfD), pošto je njegova partija na parlamentarnim izborima za regionalni parlament minulog vikenda osvojila 43,8 odsto glasova. Iako to nije apsolutna većina, niti su rezultati konačni, nedvosmislen je mandat za formiranje vlasti. Izlaznost od 77,8 odsto, rekordna u Saksoniji od ujedinjenja Nemačke, potvrđuje želju birača za promenama.

Poručivši da je "AfD ispisala istoriju u ovoj pokrajini", Zigmund je u izbornoj noći, kako je rekao, "pružio ruku drugim političkim snagama, ali samo onim koje su spremne da zajedno s njim sprovedu jasan politički zaokret".On je, u izbornoj noći odbacio je mogućnost da njegova stranka formira manjinsku vladu u toj pokrajini, ukoliko ne osvoji apsolutnu većinu mandata, a pre proglašenja zvaničnih rezultata izgleda, AfD će imati 39 poslanika, dok joj za većinu nedostaju tri.

- Neće biti nikakvih kombinacija sa manjinskom vladom, ili nečim sličnim, rekao je Zigmund tamošnjim medijima. - Alternativa je načelno otvorena za koaliciju sa strankom koja bi bila spremna da sprovede reforme u migracionoj i energetskoj politici, ali trenutno ne vidi takvog partnera.

Bliža brigama građana DVOSTRUKO više građana smatra da AfD može da bude uspešniji nego CDU u borbi protiv kriminala i politici azila, pokazuje najnovije istraživanje. AfD uspeva da kod velikog broja građana stvori osećaj bliskosti, jer čak 67 odsto birača smatra da ova stranka bolje od drugih razume zbog čega se građani u Saksoniji-Anhaltu ne osećaju bezbedno, dok više od polovine ispitanika smatra da je AfD bliži brigama građana, nego ostale partije. Na pitanje koja stranka nudi najbolje odgovore na buduće izazove, AfD su posebno često navodili mladi birači, a na prvom mestu je i među starijim ispitanicima.

Težak poraz, pretrpela je Hrišćansko-demokratska unija(CDU) kancelara Fridriha Merca, koja je inkasirala samo 17,2 odsto biračkog tela od 1,7 miliona ljudi i time uknjižila sunovrat u odnosu na prošle izbore kad je imala 37 odsto glasova. Ogromna razlika u procentima između prvo i drugoplasirane partije, čini trijumf Alternative još impozantnijim.

AfD je više nego udvostručila broj glasova, sa 20,8 odsto 2021, a to je najbolji rezultat koji je neka stranka ostvarila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj u poslednjih deset godina. Kopredsednica AfD Alis Vajdel ocenila je da je reč o istorijskom rezultatu, istakavši da će pokrajinski ogranak stranke, samostalno donositi dalje odluke.

I dok iz evropskih zemalja pljušte komentari shodno njihovoj političkoj opredeljenosti, lider SAD Donald Tramp, podelio je uspeh AfD na svojoj društvenoj mreži, navodeći i precizne procente, ali bez iznošenja ličnog stava.

Merc: Tektonski potres USPEH desnice i izborni poraz demohrišćana, izazvao je, po oceni Fridriha Merca "tektonski potres" partijskog sistema. Merc je na sednici Predsedništva CDU rekao da ta stranka mora ozbiljno da prizna da nije uspela da pronađe "emocionalni pristup" građanima niti da obezbedi njihovu podršku, prenosi "Bild". "Ovo potresa našu stranku do temelja. Ne možemo da nastavimo kao da se ništa nije dogodilo, ni ja, ni savezna vlada", naglasio je Merc.On je ocenio da je CDU "dramatično izgubila" izbore, što predstavlja, kako je naveo, "duboku prekretnicu" za tu stranku.

- Kampanje Alternative za Nemačku (AfD) protiv izbeglica i migranata nisu bile presudne za izborni uspeh, već su birači kao važnije teme isticali socijalnu sigurnost, mir u Evropi i ekonomsku politiku - navodi se u analizi istraživačkog instituta "Infratest dimap".

Saksonija-Anhalt spada među nemačke pokrajine sa najmanjim udelom stranaca, od oko devet procenata, u poređenju sa oko 15 odsto na nivou Nemačke, navodi Dojče vele i dodaje da je reč je o jednoj od ekonomski slabijih pokrajina, sa relativno niskim zaradama, koja decenijama trpi posledice odlaska kvalifikovane radne snage.

Nasuprot tome, partije vladajuće koalicije na saveznom nivou ostvarile su veoma loše rezultate, koji ukazuju na snažno nezadovoljstvo Mercovom vladom. Oko 59 odsto ispitanika smatra da je rezultat izbora upozorenje saveznoj vlasti, dok je 58 odsto navelo da ih je najviše razočarao upravo CDU. Ako se do sada Mercova koalicija zavaravala da će na ovim pokrajinskim izborima proći "nekažnjeno", više nema sumnje da treba da je boli glava zbog izjašnjavanja u Berlinu koji ima status pokrajine i Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, 20. septembra.