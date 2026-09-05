Uhapšen kineski državljanin osumnjičen za pokušaj podmićivanja policajca na granici

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kineskog državljanina Y.Q. (23), zbog sumnje da je ponudio novac policijskom službeniku Uprave granične policije prilikom legitimisanja i pregleda.

Foto: Novosti/MUP

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo davanje mita.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopštio je MUP.

U akciji hapšenja, u okviru nastavka borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, učestvovali su pripadnici UKP i Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije.

Tanjug

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