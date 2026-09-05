Svet

PUTIN POČEO RAZGOVORE SA VITKOFOM I KUŠNEROM U KREMLJU: Prenesite Trampu najbolje želje i reči zahvalnosti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 19:15

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RUSKI predsednik Vladimir Putin počeo je sastanak sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom predsednika SAD Donalda Trampa, ocenivši da situacija o kojoj će razgovarati „nije jednostavna“.

ПУТИН ПОЧЕО РАЗГОВОРЕ СА ВИТКОФОМ И КУШНЕРОМ У КРЕМЉУ: Пренесите Трампу најбоље жеље и речи захвалности

Foto: putnik, Kremlin Pool Photo via AP

-Poštovane kolege, srdačno vas pozdravljam u Moskvi. Situacija kojom danas treba da se bavimo, naravno, nije jednostavna, rekao je Putin na početku sastanka.

On je zamolio američke predstavnike da Trampu prenesu njegove najbolje želje i reči zahvalnosti.

-Pre nego što počnemo, želim da vas zamolim da predsedniku Sjedinjenih Država, gospodinu Trampu, prenesete najbolje želje i reči zahvalnosti, dodao je Putin.

Sa ruske strane u razgovorima učestvuju i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Foto: putnik, Kremlin Pool Photo via AP

VITKOF I KUŠNER STIGLI U KREMLj

Kolona vozila sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom ušla je na teritoriju Kremlja gde će se sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je, pozivajući se na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa, rekao da nije reč o novim idejama za rešavanje sukoba u Ukrajini. On je pozvao da se ne iznose prognoze pre sastanka i da se sačeka ishod razgovora.

Tramp je u petak izjavio da će njegovi izaslanici tokom posete Moskvi predstaviti predlog za okončanje sukoba u Ukrajini, ali nije izneo detalje inicijative.

sputnikportal.rs

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