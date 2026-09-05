PANIKA U NATO PAKTU! Putinovo najjače oružje postalo još opasnije: Su-57 će sam uništavati čitave flote! (VIDEO)

RUSIJA se navodno sprema da predstavi novu seriju dronova lansiranih iz vazduha koji se mogu integrisati u svoj lovac pete generacije Su-57, a spekulacije su porasle da bi to mogli biti neotkriveni sistemi naoružanja za koje ruski mediji navode da će biti predstavljeni na Međunarodnom aeromitingu u Egiptu 2026.

Foto: printskrin YouToube/World_explorer-BD

Ruski izveštaji i patentni materijal ukazuju na to da Suhoj radi na razvoju jednokratnih dronova koje lansira Su-57 najmanje od 2023–24. godine, a šef Rosteha Sergej Čemezov je takođe 2024. godine potvrdio da se dronovi ovog tipa integrišu sa Su-57. Su-57 je već dobio potpisane izvozne ugovore sa više klijenata, a isporuke Alžiru su počele 2025. godine, što povećava mogućnost da bi njegovo plasiranje kao „matičnog broda“ za bespilotne letelice moglo poboljšati njegovu izvoznu privlačnost.



Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Očekuje se da će dronovi efikasno postati još jedna vrsta vazdušne municije za Su-57, koja može samostalno da leti ka ciljevima, pružajući lovcu znatno veću fleksibilnost u izviđanju, elektronskom ratovanju, akviziciji ciljeva i udarnim misijama. Dostupni opisi ukazuju na to da koncept obuhvata nekoliko mogućih uloga. Mala bespilotna letelica mogla bi biti lansirana ispred lovca radi izviđanja, pretraživanja sistema protivvazdušne odbrane ili pružanja informacija o ciljanju. Druga varijanta bi mogla da nosi teret za elektronsko ratovanje i pokuša da ometa neprijateljske senzore i komunikacije.





Verzija za jednokratnu upotrebu mogla bi umesto toga da nosi bojevu glavu i efikasno funkcioniše kao municija za lansiranje. Jedan izveštaj je posebno opisao predloženi sistem kao autonomnu bespilotnu letelicu sa unutrašnjim odeljkom koju može da lansira Su-57, da izvrši svoju misiju i da se autonomno vrati, zajedno sa spolja nošenim jednokratnim napadnim dronovima. Koncept bi takođe mogao da omogući Su-57 da sačuva sopstvenu preživljavanje. Umesto da se približi neprijateljskom radaru ili bateriji protivvazdušne odbrane radi dobijanja informacija o ciljanju, lovac bi mogao da lansira malu izviđačku ili bespilotnu letelicu za elektronsko ratovanje sa značajne udaljenosti. Dron bi tada mogao da se približi cilju dok Su-57 ostane dalje. Ukoliko bi se dron izgubio, gubitak bi bio znatno manje posledičen od gubitka lovca sa posadom.

militarywatchmagazine.com

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