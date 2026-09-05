ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Ruski udari na aerodrome odgovor na "Trampovu diplomatiju“ (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski ocenio je danas da su ruski napadi na aerodrome u Kijevu i Borispolju reakcija Moskve na diplomatske napore SAD i pripreme za moguću posetu američkih zvaničnika Ukrajini.

Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Jasno je da su ovi ruski napadi na aerodrome odgovor na razgovore i pripreme za mogućnost da američka strana avionom otputuje u Ukrajinu i sleti na aerodrom u Kijevu ili na aerodrom Borispolj. Rusko-iranski dronovi 'šahed' kao odgovor na američku diplomatiju - napisao je Zelenski na platformi Iks.

Last night, the Russians struck a civilian enterprise in Kamianske, in the Dnipro region, killing four people and injuring five others. My condolences to their families and loved ones. Ordinary residential buildings were damaged in many regions – in Kherson, Boryspil, and the… pic.twitter.com/e9W8OvFA2Q — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

On je naveo da će Ukrajina naredne nedelje prilagoditi svoje operacije u ruskom vazdušnom prostoru, koji je, kako je ocenio, "postao opasan zbog ukrajinskih dronova i raketa".

Zelenski je istovremeno poručio da sa ukrajinske strane "nema i neće biti pretnji diplomatiji". Ukrajinski lider je naglasio da su tokom noći u ruskom napadu na civilno preduzeće u Kamjanskom, u Dnjepropetrovskoj oblasti, poginule četiri osobe, a petoro je povređeno.

Prema njegovim rečima, stambene zgrade oštećene su u više oblasti, uključujući Herson, Borispolj i Harkovsku oblast, dok su dronovi pogodili tržne centre u Sumi i Nikolajevu. Zelenski je poručio da je Ukrajina zainteresovana za približavanje miru i da će Rusija "odgovarati za ono što radi".

(Tanjug)

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