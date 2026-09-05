ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Ruski udari na aerodrome odgovor na "Trampovu diplomatiju“ (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski ocenio je danas da su ruski napadi na aerodrome u Kijevu i Borispolju reakcija Moskve na diplomatske napore SAD i pripreme za moguću posetu američkih zvaničnika Ukrajini.
- Jasno je da su ovi ruski napadi na aerodrome odgovor na razgovore i pripreme za mogućnost da američka strana avionom otputuje u Ukrajinu i sleti na aerodrom u Kijevu ili na aerodrom Borispolj. Rusko-iranski dronovi 'šahed' kao odgovor na američku diplomatiju - napisao je Zelenski na platformi Iks.
On je naveo da će Ukrajina naredne nedelje prilagoditi svoje operacije u ruskom vazdušnom prostoru, koji je, kako je ocenio, "postao opasan zbog ukrajinskih dronova i raketa".
Zelenski je istovremeno poručio da sa ukrajinske strane "nema i neće biti pretnji diplomatiji". Ukrajinski lider je naglasio da su tokom noći u ruskom napadu na civilno preduzeće u Kamjanskom, u Dnjepropetrovskoj oblasti, poginule četiri osobe, a petoro je povređeno.
Prema njegovim rečima, stambene zgrade oštećene su u više oblasti, uključujući Herson, Borispolj i Harkovsku oblast, dok su dronovi pogodili tržne centre u Sumi i Nikolajevu. Zelenski je poručio da je Ukrajina zainteresovana za približavanje miru i da će Rusija "odgovarati za ono što radi".
(Tanjug)
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