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ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Ruski udari na aerodrome odgovor na "Trampovu diplomatiju“ (FOTO/VIDEO)

P. Đurđević

05. 09. 2026. u 11:40

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PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski ocenio je danas da su ruski napadi na aerodrome u Kijevu i Borispolju reakcija Moskve na diplomatske napore SAD i pripreme za moguću posetu američkih zvaničnika Ukrajini.

ЗЕЛЕНСКИ ОПЕТ ЗАКУКАО: Руски удари на аеродроме одговор на Трампову дипломатију“ (ФОТО/ВИДЕО)

Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Jasno je da su ovi ruski napadi na aerodrome odgovor na razgovore i pripreme za mogućnost da američka strana avionom otputuje u Ukrajinu i sleti na aerodrom u Kijevu ili na aerodrom Borispolj. Rusko-iranski dronovi 'šahed' kao odgovor na američku diplomatiju - napisao je Zelenski na platformi Iks.

On je naveo da će Ukrajina naredne nedelje prilagoditi svoje operacije u ruskom vazdušnom prostoru, koji je, kako je ocenio, "postao opasan zbog ukrajinskih dronova i raketa".

Zelenski je istovremeno poručio da sa ukrajinske strane "nema i neće biti pretnji diplomatiji". Ukrajinski lider je naglasio da su tokom noći u ruskom napadu na civilno preduzeće u Kamjanskom, u Dnjepropetrovskoj oblasti, poginule četiri osobe, a petoro je povređeno.

Prema njegovim rečima, stambene zgrade oštećene su u više oblasti, uključujući Herson, Borispolj i Harkovsku oblast, dok su dronovi pogodili tržne centre u Sumi i Nikolajevu. Zelenski je poručio da je Ukrajina zainteresovana za približavanje miru i da će Rusija "odgovarati za ono što radi".

(Tanjug)

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