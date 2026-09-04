NOVI UDAR NA IRAN: SAD, Britanija, Francuska i Nemačka spremaju rezoluciju – Teheran pred Savetom bezbednosti UN!
SJEDINjENE Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Nemačka vrše pritisak na druge zemlje u agenciji Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju, da sledeće nedelje usvoje rezoluciju kojom će Iran biti prijavljen Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopštili su danas diplomatski izvori.
Izvori su za Rojters saopštili da će, ako zemlje članice Međunarodne organizacije za atomsku energiju (IAEA) usvoje rezoluciju, to biti po prvi put za 20 godina da IAEA podnese takvu rezoluciju SB UN.
Ako bude usvojena, rezolucija će se nadovezati na onu koja je usvojena 12. juna prošle godine, kojom je ocenjeno da Iran krši obaveze o neširenju oružja zbog toga što nije u potpunosti sarađivao u istrazi o tragovima uranijuma koji su pronađeni na neprijavljenim lokacijama.
Iran nije dozvolio inspektorima Međunarodne organizacije za atomsku energiju (IAEA) da obiđu lokacije koje su bombardovane tokom sukoba sa SAD i Izraelom, ili da provere šta je ostalo od zaliha obogaćenog uranijuma, od kojih je deo bio obogaćen do čistoće od 60 odsto, što je na korak do kvaliteta koji je potreban za proizvodnju oružja.
(Tanjug)
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