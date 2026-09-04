Svet

ŠOK IZ KIJEVA: Zelenski odbija teritorijalne ustupke, a Budanov najavljuje novu rundu pregovora sa Moskvom!

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 09. 2026. u 17:06

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ŠEF Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izrazio je nadu da bi mirovni pregovori s Rusijom, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, mogli da budu obnovljeni do kraja septembra, ali je ocenio da se uslovi za prekid vatre verovatno neće steći pre proleća 2027. godine.

ШОК ИЗ КИЈЕВА: Зеленски одбија територијалне уступке, а Буданов најављује нову рунду преговора са Москвом!

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Budanov je u intervjuu za Njujork tajms rekao da se očekuje da pregovarački proces bude nastavljen nakon septembarskih parlamentarnih izbora u Rusiji i nekoliko nedelja pre izbora za američki Kongres, koji će biti održani u novembru.

Šef Kancelarije predsednika Ukrajine naveo je da bi početak nove runde pregovora mogla da označi poseta Kijevu specijalnih izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Budanov je, međutim, istakao da, iako bi pregovori mogli da budu obnovljeni već ovog meseca, "uslovi za prekid vatre verovatno neće biti stvoreni do proleća".

- Pregovori će pre ili kasnije dovesti do nečega. Ne možete da ratujete ceo život - rekao je Budanov.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski ranije je izjavio da je Kijev izneo nove predloge u vezi sa mirovnim procesom i pozvao SAD da se aktivnije uključe u njegovo sprovođenje. Zelenski je ponovo odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji na području Donbasa. On je 3. septembra rekao da već postoje okvirni datumi posete Vitkofa i Kušnera Ukrajini, dodajući da bi američki izaslanici trebalo da posete i Rusiju.

(Tanjug)

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