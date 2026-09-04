NOVI FRONT PROTIV BRISELA Fico i Radev poručili: Sankcije nisu donele mir – diplomatija jedino rešenje za Ukrajinu

BUGARSKI premijer Rumen Radev i njegov slovački kolega Robert Fico sumnjaju u efikasnost sankcija koje Evropska unija uvodi zbog sukoba u Ukrajini.

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Oni su na zajedničkom brifingu u Sofiji ukazali da bi sankcije trebalo da vode ka miru, ali da već godinama do toga ne dolazi. Istovremeno su naglasili da je diplomatija jedino rešenje ukrajinskog sukoba.

- Logika nalaže da, kada stalno primenjujete pristup koji ne daje rezultate, taj pristup treba promeniti - kazao je bugarski premijer.

Premijer Bugarske naveo je da će sankcije koje Evropska komisija namerava da predloži, Sofija pažljivo analizirati.

- Bugarska je deo zajedničkih odluka EU, ali kada vidimo da odluke ugrožavaju naše nacionalne interese, ne ustručavamo se da u Briselu branimo svoje interese, što dovodi do određenih izuzetaka u konačnim listama sankcija. To isto rade Grčka i druge zemlje - istakao je Radev.

Prema njegovim rečima, nacionalne interese treba braniti, jer EU može biti snažna samo onda kada je snažna svaka zemlja koja joj pripada, podvukao je Radev.

- Naš život je u EU i NATO-u, ali to ne znači da ne treba da komuniciramo i imamo normalne odnose sa drugim zemljama. Nervira nas napetost u Evropi povezana sa Ukrajinom - dodao je.

- Ako budu predložene sankcije koje će ugrožavati naše interese, nećemo ih podržati i spremni smo da stavimo veto. Ne verujem u politiku sankcija - naglasio je Fico.

Diplomatsko rešenje ukrajinske krize

Pored toga, premijeri Bugarske i Slovačke pozvali su na primenu diplomatije u rešavanju sukoba u Ukrajini.

- Drago mi je što Robert i ja imamo zajednički pogled na budućnost Evrope – Evrope mira, razvoja i jedinstva. Upravo zato sa posebnom zabrinutošću gledamo na eskalaciju rata u Ukrajini i još jednom možemo da istaknemo naš zajednički stav da se rat ne treba rešavati vojnim putem. Pokušaji da se on reši vojnim putem samo povećavaju rizik od opasne eskalacije. Upravo zato još jednom pozivamo na razum, na dijalog, na prekid vatre i pregovore. Diplomatija je jedino održivo i pouzdano rešenje ovog sukoba - poručio je Radev.

S druge strane, Fico je napomenuo da Vlada Slovačke nije deo mehanizma finansiranja ili podrške ratu u Ukrajini, ali i da nije učestvovala u dodeli kredita Ukrajini od 90 milijardi evra.

- Videli smo šta se 2014. godine dešavalo u Odesi, znamo koji su uzroci ovog rata. Ne sviđa mi se što Evropska unija podržava ovaj rat, ona bi trebalo da koristi više diplomatije, a ne oružja. Trebalo bi da bude više mira i diplomatije, ne bi trebalo da bude rusofobije i drugih fobija - naglasio je Fico.

O pravu veta u EU

Slovački premijer kazao je i da se Bratislava neće saglasiti sa idejom ograničavanja prava veta u Evropskoj uniji u određenim oblastima.

- Pokušaji nekih zemalja Evropske unije da ograniče pravo veta u određenim oblastima, kao što su porezi, budžet, odbrana, spoljna politika i migracije, za nas su crvena linija. Ne mogu da zamislim da idemo u Brisel kao zemlja koja će primati naređenja od drugih. Zar će se velike zemlje dogovarati, a male zemlje morati da poslušaju? - zapitao se Fico.

On je napomenuo da pravo veta garantuje održivost Evropske unije i njenu sposobnost da pravi važne kompromise.

Ideja o napuštanju jednoglasnosti i prelasku na većinsko glasanje je kontroverzna unutar EU.

Kritičari takvih predloga ističu da bi takva reforma mogla da liši pojedinačne države mogućnosti da blokiraju odluke koje su suprotne njihovim nacionalnim interesima i da ojača dominaciju velikih zemalja unutar EU.

Premijer Slovačke nalazi se u Sofiji u zvaničnoj poseti. Na dnevnom redu razgovora nalaze se bilateralni odnosi, saradnja u oblasti energetike, odbrane i drugim oblastima, kao i međunarodna pitanja.

(Sputnjik)

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