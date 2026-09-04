ITALIJANSKI VRTLOG: Meloni u Bariju slavi rekord vlade, opozicija najavila kontramiting
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni prisustvovaće danas u Bariju skupu koji organizuje njena stranka Braća Italije povodom rekordne dugovečnosti aktuelne vlade, dok su aktivisti, udruženja i politički pokreti najavili protest protiv politike vlade, a očekuje se da će oba skupa okupiti više hiljada ljudi.
Ceremonija koju organizuju Braća Italije biće održana na pristaništu luke Bari, gde se očekuje oko 10.000 učesnika. U govoru Meloni, prema navodima RAI Njuza, očekuje se osvrt na ključne teme kojima se vlada bavila tokom gotovo četiri godine mandata, među kojima su zapošljavanje, poreska politika, bezbednost i migracije.
Na skupu će putem video-linka govoriti i potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, kao i potpredsednik vlade i ministar saobraćaja i infrastrukture Mateo Salvini. Istovremeno će kroz Bari marširati aktivisti, udruženja i pokreti koji protestuju protiv politike vlade.
Među njima su "Kamijare Rota", OSA, "Leks kaserma liberata", sindikat USB Bari, "Asamblea Bari Palestina", Komunistička obnova i Komitet za Palestinu Brindizi.
Protestna povorka trebalo bi da krene u 17.30 časova sa trga Ferareze u Starom gradu Barija, koji se nalazi relativno blizu luke. Organizatori žele da dođu do ulaza u lučko područje, ali konačna trasa protesta još nije dogovorena sa policijom. Vlada italijanske premijerke Đorđe Meloni danas je postala najdugovečnija vlada u istoriji Italijanske Republike - navršila je 1.413 dana na vlasti i time nadmašila drugu vladu bivšeg italijanskog premijera Silvija Berluskonija, koja je od juna 2001. do aprila 2005. godine bila na vlasti 1.412 dana.
(Tanjug)
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