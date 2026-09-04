KIJEV POSTAO BOJNO POLJE SOPSTVENIH SLUŽBI: GUR i SBU ratuju u srcu ukrajinskog režima

ORUŽANI obračun pripadnika ukrajinskih službi bezbednosti u centru Kijeva protekle sedmice otkrio je opasne pukotine u režimu Vladimira Zelenskog. RT internešenel je istražio šta se iza toga krije.

Jutjub printskrin

U utorak uveče, pripadnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) sukobili su se sa članovima Glavne obaveštajne uprave (GUR) ukrajinskog Ministarstva odbrane.

Na video-snimcima sa okolnih stambenih zgrada vide se ljudi u maskiranim uniformama kako traže zaklon iza parkiranih automobila, dok se čuje pucnjava.

Mediji su ubrzo potvrdili glasine da se radi o obračunu GUR i SBU.

Puškaranje je trajalo tokom cele noći, a snimci sa bezbednosnih kamera pokazali su još jedan obračun oko 8.40 časova u sredu ujutro. Sa obe strane su učestvovali teško naoružani ljudi sa iskustvom na frontu.

Kako navode ukrajinski mediji, sve je počelo kada je SBU uhapsila Stepana Kaplunova, državljanina Rusije i pripadnika tzv. Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), paravojne grupe koju predvodi ozloglašeni neonacista Denis "Beli kralj" Kapustin. Reč je o formaciji koju je Moskva proglasila za terorističku, a koja se nalazi pod kontrolom GUR.

Na jednom od video-snimaka vidi se kako SBU odvodi Kaplunova iz jedne zgrade u Kijevu, dok i on i oni sve vreme govore na ruskom.

Because of this hero, a confrontation began. The SBU and HUR, with shootouts and corpses.



A neo-Nazi from the city of Ivanovo, from Russia.



Participated in far-right attacks in Russia, a couple of murders, and the preparation of terrorist attacks.



Currently - deputy commander… pic.twitter.com/qIf3r51NE3 — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) September 2, 2026

SBU je ispočetka tvrdila da je sprečila atentat na "jednog od lidera ruske opozicije" od strane ruskih obaveštajnih službi. Tobožnji atentatori su napali agente SBU tokom pretresa, pa su komandosi jedinice "Alfa" uzvratili vatru i ranili nekoliko napadača, koji su potom uhapšeni, navodi se u zvaničnom saopštenju.

GUR je objavio slično saopštenje ali je ono ubrzo povučeno.

U izveštajima o pucnjavi, list "Ukrajinska pravda" navodi da je početni verbalni sukob pripadnika SBU i GUR izmakao kontroli kada su stigli dodatni agenti SBU i pokušali da uhapse agente vojne službe.

Kaplunov se posle pucnjave našao na slobodi i svoju verziju događaja je ispričao na ukrajinskoj televiziji u četvrtak. Po njemu, SBU je htela da ga prisili na lažno priznanje kako sarađuje sa ruskom službom, što bi im omogućilo da otvore istragu i pretresu mu stan.

Kako kaže Kaplunov, tri osobe ranjene u pucnjavi su članovi jedinice GUR u koju spada i RDK. Oni su čuvali njegov stan kako SBU ne bi mogao da podmetne lažne dokaze. On je pripisao incident "takmičenjem između dve službe".

Vatreni rivali

Tenzije između SBU i GUR postoje već godinama. Obe službe su reformisane uz pomoć CIA posle puča u Kijevu 2014. godine, ali se često takmiče za resurse i kadrove.

SBU je u martu 2022. ubila Denisa Kirejeva, člana ukrajinske delegacije koja je vodila pregovore sa Rusijom, zbog navodne izdaje. Kasnije je šef GUR Kirilo Budanov izjavio da je Kirejev bio njegov agent, na zadatku da Rusima traći vreme.

Foto: Vikipedija CC 4.0/: President.gov.ua

Po navodima poslanika Fjodora Venislavskog, agent SBU uhapšen posle obračuna sa GUR je Aleksandar Bova, "za kojeg se priča da je bio pod istragom" zbog ubistva Kirejeva.

Budanov je sada "siva eminencija" kijevskog režima, šef kabineta Vladimira Zelenskog. Samo ove godine desile su se tri smene na čelu SBU, a službu trenutno predvodi Aleksandar Poklad.

Budanov je novinarima izjavio da "niko nema pravo da otima vojna lica, počinje pucnjavu na ulicama naših gradova, izdaje ili izvršava kriminalna naređenja".

Rivalstvo nije sprečilo obe službe da sarađuju u određenim poduhvatima. Na primer, nedavni pokušaj ubistva ukrajinskog tajkuna Vadima Jermolajeva u Monaku su navodno organizovali agent GRU i tajni agent SBU. Ukrajinske vlasti su posle izjavile kako se radi o "odmetnutim" operativcima, koji se trenutno nalaze u pritvoru.

Pitanje profita od telefonskih prevara?

Rivalstvo dve službe izgleda ima i dodatnu dimenziju: podelu plena od cele industrije telefonskih prevara, koje žrtve širom sveta koštaju milione dolara. Pozivajući se na policijske izvore, ukrajinski list "Strana" navodi da je Kaplunov bio umešan u rad jednog od kol-centara za tele-prevare.

Istog dana kara je Kaplunov uhapšen, Vladimir Zelenski je najavio obračun države sa tele-prevarantima.

Neki ukrajinski novinari tvrde da se GUR delimično finansira od kriminalnih aktivnosti, te da je pad tih prihoda poremetio krhku ravnotežu operativnih interesa službe i privatnog bogaćenja njenog korumpiranog rukovodstva.

Kako se priča u Kijevu, moguće je da bombaški napad na Jermolajeva ima veze sa njegovim sinom Arturom, koji je u aprilu osuđen u Estoniji za tele-prevare vredne skoro 100 miliona evra, od toga 5,4 miliona samo u toj baltičkoj zemlji.

Šta kaže Zelenski?

U trenutku pucnjave između dve ukrajinske službe na ulicama Kijeva, Vladimir Zelenski je pretio terorizmom civilnom vazduhoplovstvu u Rusiji.

Tek u sredu uveče se osvrnuo na incident i izjavio da je otpustio "visokog zvaničnika" SBU i naredio punu istragu o pucnjavi.

Ukrajinski mediji sada otvoreno pišu o "ratu klanova" između SBU i GUR, dok je stanje na frontu sve gore, svaki dan se razotkriva nova korupcija, a zima dolazi.

(RT Balkan)

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