Svet

RUSI IZAZVALI DRAMU U KIJEVU: Kličko saopštio najnoviju vest

Novosti online

04. 09. 2026. u 16:23

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SEDAM osoba je ranjeno u napadu drona na zgradu SBU u centru Kijeva.

РУСИ ИЗАЗВАЛИ ДРАМУ У КИЈЕВУ: Кличко саопштио најновију вест

Foto: Aleandro Biagianti/AGF via ZUMA Press / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Šest ljudi je prevezeno u lokalne bolnice, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

U centralnoj zgradi Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu dogodila se eksplozija, saopštio je ranije šef kijevskog režima Vladimir Zelenski.

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