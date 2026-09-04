RUSI IZAZVALI DRAMU U KIJEVU: Kličko saopštio najnoviju vest

„Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“ knjiga je renomiranog američkog geopolitičkog analitičara i stručnjaka za nacionalnu bezbednost Brendona Vajherta, u kojoj postoji jedan zanimljiv deo sa početka, a odnosi se na obećanja s kraja 20. veka kako ratova više neće biti. Mislilo se da je raspad SSSR-a ujedno i kraj svih svetskih problema, ali eto nas 35 godina kasnije u nikad bližem neverovatnom sukobu Rusije i NATO.