RUSI IZAZVALI DRAMU U KIJEVU: Kličko saopštio najnoviju vest
SEDAM osoba je ranjeno u napadu drona na zgradu SBU u centru Kijeva.
Šest ljudi je prevezeno u lokalne bolnice, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
U centralnoj zgradi Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu dogodila se eksplozija, saopštio je ranije šef kijevskog režima Vladimir Zelenski.
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