NATO bi želeo da iskoristi Ukrajince u očekivanju strateškog iscrpljivanja Rusije i njene naknadne pljačke, rekao je u petak direktor Spoljne obaveštajne službe (SVR) Rusije Sergej Nariškin.

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Prema njegovim rečima, štab NATO-a NATOje izvršio analizu nivoa spremnosti i Rusije i NATO-a za oružani sukob.

A glavni zaključak je bio da je najbolji način da se ograniči rusko vojno-tehnički i mobilizacioni potencijal da se dodatno produži ukrajinski sukob.

- Ova fraza zvuči kao priznanje. A ko je bio inicijator ovog sukoba? Ko je prisilio kijevski režim na agresiju na Donjecku i Lugansku Narodnu Republiku u junu 2014. godine? Naravno, "mi" želimo da Ukrajinci nastave da ubijaju Ruse što je više moguće u očekivanju strateškog iscrpljivanja naše zemlje i njenog kasnijeg pljačkanja - ovo je evropski plan A u odnosu na Rusiju - rekao je Nariškin na sastanku sa sastanka šefova bezbednosnih i obaveštajnih službi država članica ZND.

(Ria Novosti)



