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GORI NA BLISKOM ISTOKU! Novi udar Irana: Rakete presekle nebo, odjeknule sirene (VIDEO)

В.Н.

03. 09. 2026. u 08:38

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NOVI talas napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja Zaliva, među kojima je i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protivvazdušnu odbranu u punu pripravnost.

ГОРИ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ! Нови удар Ирана: Ракете пресекле небо, одјекнуле сирене (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/ SKM News @skmtimesnews

Kuvajt je tokom napada aktivirao sirene za vazdušnu opasnost, a stanovništvo je pozvano da ostane mirno i strogo se pridržava bezbednosnih uputstava vlasti.

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane detektovali i dejstvovali protiv 13 balističkih projektila i 17 dronova koje je lansirao Iran.

Generalštab Oružanih snaga Kuvajta saopštio je da su snažne eksplozije koje su odjekivale u različitim delovima zemlje bile povezane sa presretanjem i neutralisanjem neprijateljskih ciljeva u vazduhu.

Prema dostupnim izveštajima, primarne mete iranskih napada bile su američke vojne pozicije u regionu. Napadi su deo šire eskalacije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nakon novih američkih udara na iranske ciljeve.

Iran je istovremeno izveo napade na američke ciljeve i u drugim državama Zaliva, uključujući Bahrein, dok su rakete i dronovi lansirani i prema ciljevima u Jordanu i Iraku.

Napadi su usledili nakon novih američkih vojnih operacija povezanih sa situacijom u Ormuskom moreuzu. Vašington tvrdi da je reč o pokušajima sprečavanja iranskih aktivnosti koje ugrožavaju plovidbu kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca.

Kuvajtske vlasti pozvale su građane na oprez i poručile im da prate zvanične informacije, dok se bezbednosne službe nalaze u stanju visoke pripravnosti.

Najnovija eskalacija pokazuje koliko se sukob između Vašingtona i Teherana brzo preliva na zemlje Zaliva koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage. Strah od širenja sukoba na čitav region ponovo je sve izraženiji.

(Dnevni Avaz)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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