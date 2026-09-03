GORI NA BLISKOM ISTOKU! Novi udar Irana: Rakete presekle nebo, odjeknule sirene (VIDEO)

NOVI talas napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja Zaliva, među kojima je i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protivvazdušnu odbranu u punu pripravnost.

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Kuvajt je tokom napada aktivirao sirene za vazdušnu opasnost, a stanovništvo je pozvano da ostane mirno i strogo se pridržava bezbednosnih uputstava vlasti.

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane detektovali i dejstvovali protiv 13 balističkih projektila i 17 dronova koje je lansirao Iran.

Generalštab Oružanih snaga Kuvajta saopštio je da su snažne eksplozije koje su odjekivale u različitim delovima zemlje bile povezane sa presretanjem i neutralisanjem neprijateljskih ciljeva u vazduhu.

Prema dostupnim izveštajima, primarne mete iranskih napada bile su američke vojne pozicije u regionu. Napadi su deo šire eskalacije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nakon novih američkih udara na iranske ciljeve.

NOW IRAN ATTACKS US BASES IN BAHRAIN AND KUWAIT



Iranian drones and missiles are bombing the US bases in Bahrain and in Kuwait and multiple violent explosions can be heard right now pic.twitter.com/jj83LU12p6 — SKM News (@skmtimesnews) September 2, 2026

Iran je istovremeno izveo napade na američke ciljeve i u drugim državama Zaliva, uključujući Bahrein, dok su rakete i dronovi lansirani i prema ciljevima u Jordanu i Iraku.

Napadi su usledili nakon novih američkih vojnih operacija povezanih sa situacijom u Ormuskom moreuzu. Vašington tvrdi da je reč o pokušajima sprečavanja iranskih aktivnosti koje ugrožavaju plovidbu kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca.

Kuvajtske vlasti pozvale su građane na oprez i poručile im da prate zvanične informacije, dok se bezbednosne službe nalaze u stanju visoke pripravnosti.

Najnovija eskalacija pokazuje koliko se sukob između Vašingtona i Teherana brzo preliva na zemlje Zaliva koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage. Strah od širenja sukoba na čitav region ponovo je sve izraženiji.

(Dnevni Avaz)

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