GORI NA BLISKOM ISTOKU! Novi udar Irana: Rakete presekle nebo, odjeknule sirene (VIDEO)
NOVI talas napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja Zaliva, među kojima je i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protivvazdušnu odbranu u punu pripravnost.
Kuvajt je tokom napada aktivirao sirene za vazdušnu opasnost, a stanovništvo je pozvano da ostane mirno i strogo se pridržava bezbednosnih uputstava vlasti.
Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane detektovali i dejstvovali protiv 13 balističkih projektila i 17 dronova koje je lansirao Iran.
Generalštab Oružanih snaga Kuvajta saopštio je da su snažne eksplozije koje su odjekivale u različitim delovima zemlje bile povezane sa presretanjem i neutralisanjem neprijateljskih ciljeva u vazduhu.
Prema dostupnim izveštajima, primarne mete iranskih napada bile su američke vojne pozicije u regionu. Napadi su deo šire eskalacije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nakon novih američkih udara na iranske ciljeve.
Iran je istovremeno izveo napade na američke ciljeve i u drugim državama Zaliva, uključujući Bahrein, dok su rakete i dronovi lansirani i prema ciljevima u Jordanu i Iraku.
Napadi su usledili nakon novih američkih vojnih operacija povezanih sa situacijom u Ormuskom moreuzu. Vašington tvrdi da je reč o pokušajima sprečavanja iranskih aktivnosti koje ugrožavaju plovidbu kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca.
Kuvajtske vlasti pozvale su građane na oprez i poručile im da prate zvanične informacije, dok se bezbednosne službe nalaze u stanju visoke pripravnosti.
Najnovija eskalacija pokazuje koliko se sukob između Vašingtona i Teherana brzo preliva na zemlje Zaliva koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage. Strah od širenja sukoba na čitav region ponovo je sve izraženiji.
(Dnevni Avaz)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
RUBIO ZAPRETIO: Zemlje koje pomažu Iranu suočiće se sa sankcijama
02. 09. 2026. u 22:40
NA POMOLU NOVO IME ZA ORMUSKI MOREUZ? Nećete verovati šta je Tramp predložio (FOTO)
02. 09. 2026. u 18:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Pitali Putina da li će Rusija napasti Britaniju, on sa osmehom na licu odgovorio: "To je vojna tajna" U Londonu ozbiljno shvatili poruku
RUSKI predsednik Vladimir Putin danas je sa osmehom govorio o napadima na Veliku Britaniju, poručivši da je pitanje da li će ruske snage napasti britanske fabrike zapravo vojna tajna.
02. 09. 2026. u 15:36
Komentari (0)