Svet

LAVROV NAJAVIO ZATVARANJE GETE INSTITUTA U RUSIJI: Odgovor Moskve na poteze Nemačke

V.N.

03. 09. 2026. u 07:57

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RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je rekao da će Rusija zatvoriti filijale Gete instituta u Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu

ЛАВРОВ НАЈАВИО ЗАТВАРАЊЕ ГЕТЕ ИНСТИТУТА У РУСИЈИ: Одговор Москве на потезе Немачке

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Filijale Gete instituta u Rusiji biće zatvorene nakon odluke Nemačke da zatvori Ruski dom u Berlinu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je rekao da će Rusija zatvoriti filijale Gete instituta u Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu, prenele su RIA Novosti.

"Naravno, biće zatvorene nakon što je naš kulturni centar izbačen (iz Nemačke), inače nećemo poštovati sebe", rekao je Lavrov na Istočnom ekonomskom forumu, koji se održava od 1. do 4. septembra u Vladivostoku.

Nemačka vlada je u utorak zvanično optužila Rusiju da stoji iza incidenta sa dronom na aerodromu Lajpcig/Hale i najavila kontramere.

Berlin je odlučio da 18. septembra zatvori Generalni konzulat Rusije u Bonu. Osim toga, Nemačka je najavila da će raskinuti sporazum o radu Ruskog doma u Berlinu i pooštriti kontrolu ulaska za ruske državljane.

Inače, predsednik Rusije Vladimir Putin je optužbe na račun Moskve u vezi sa incidentom u Lajpcigu doveo u vezu sa teškom situacijom u Nemačkoj.

"Nemački kancelar Fridrih Merc ne brani interese građana svoje zemlje, već trguje njima", rekao je Vladimir Putin.

Putin je u isto vreme ukazao na to da Nemačka nema dokaze o pretnji od strane Rusije, dok je odluke nemačkih vlasti posle incidenta na aerodromu u Lajpcigu nazvao grubom greškom.

Zatvaranje konzulata i raskid ugovora usledili su nakon što je ruski ambasador u Nemačkoj pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova zbog incidenta sa dronom u Lajpcigu, za koji nemačke vlasti – bez dokaza – optužuju Rusiju.

Marija Zaharova, portparol ruskog MSP-a, ocenila je da je "pod potpuno nategnutim i izmišljenim izgovorom, Berlin ponovo eskalirao bilateralne odnose".

O ovom pitanju oglasio se i portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Nemačka nastavlja eskalaciju, a optužbe protiv Rusije nakon incidenta u Lajpcigu nisu potkrepljene nikakvim argumentima sa njihove strane", rekao je Peskov.

(Tanjug)

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