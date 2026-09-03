ČVRSTO "NE" ZA UKRAJINU: Mađar ima jasan stav po pitanju pristupanja EU
MAĐARSKA ne podržava ubrzani postupak pristupanja Evropskoj uniji (EU) bilo koje zemlje kandidata, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar nakon sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.
Mađar je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da je tokom susreta sa Koštom razgovarao o proširenju EU i da je ponovio stav Mađarske da ne podržava ubrzani postupak pristupanja "nijedne zemlje kandidata".
Govoreći o migracijama, Mađar je istakao da ta zemlja, posebno imajući u vidu dešavanja u španskoj eksklavi Seuti na severu Afrike, ostaje pri zakonskim merama i fizičkoj barijeri na granici neophodnim za zaustavljanje ilegalnih migracija.
- Mađarska će i dalje štititi zajedničke granice Evropske unije. Očekujemo da naši napori budu priznati i na evropskom nivou - naveo je Mađar u objavi na Fejsbuku.
On je, kako je naveo, Košti preneo da će Mađarska moći da prihvati novi sedmogodišnji budžet EU samo ukoliko postignuti kompromis bude u skladu sa interesima mađarskih građana i kompanija.
Mađarski premijer je, takođe, rekao da Budimpešta očekuje što skorije rešenje pitanja suspenzije dnevne kazne od milion evra izrečene Mađarskoj za vreme prethodne vlade bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana.
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