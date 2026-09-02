PUTIN PROGOVORIO O NAPADU NA BRITANIJU: Nasmejao se, pa rekao nešto što će Engleze preneraziti (VIDEO)

RUSKI predsednik Vladimir Putin ponovo je zapretio Velikoj Britaniji, ostavljajući otvorenom mogućnost da ruske snage gađaju objekte britanske vojne industrije na teritoriji te zemlje.

Foto: Kristina Solovyova / Zuma Press / Profimedia/Gemini

Putin je tokom razgovora sa ruskim državnim medijima upitan da li bi britanski vojno-industrijski objekti koji se nalaze u samoj Velikoj Britaniji mogli da postanu vojne mete.

"To je tajna, vojna tajna", odgovorio je Putin uz osmeh.

Istovremeno je jasno poručio da su britanski vojni objekti koji se nalaze na teritoriji Ukrajine "apsolutno" legitimne mete ruskih snaga.

Putinove izjave usledile su nakon odluke Londona da Ukrajini dostavi poverljive nacrte za rakete Storm Shadow, što bi Kijevu omogućilo da ih proizvodi na svojoj teritoriji.

⚡️ Journalist: Could UK military - industrial sites become Russian targets?



Putin: That’s a secret. A military secret. pic.twitter.com/kSeSxtnWNS — Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) September 1, 2026

Putin priznao štetu od ukrajinskih napada

Govoreći o stanju na frontu, Putin je tvrdio da Rusija napreduje, ali je istovremeno priznao da su ukrajinski napadi duboko unutar ruske teritorije izazvali stvarnu štetu, posebno na rafinerijama.

"Protivnik je počeo da izvodi udare na naše civilne objekte, uključujući rafinerije. Da li je to izazvalo štetu? Jeste", rekao je Putin.

Kao jedan od glavnih razloga naveo je nedovoljnu zaštitu tih objekata.

"Pre svega, zato što nisu bili zaštićeni", rekao je.

Uprkos tome, Putin tvrdi da ruske snage ubrzavaju napredovanje na frontu.

"Ne sumnjam da će se neprijatelj slomiti", poručio je, dok je mogućnost nove velike mobilizacije u Rusiji nazvao "potpunom besmislicom".

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Zelenski: Bezbedni dani na ruskom nebu su završeni

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u međuvremenu je upozorio strane avio-kompanije i osiguravajuće kuće da ruski vazdušni prostor postaje sve opasniji zbog ukrajinskih napada dronovima.

"Ruski vazdušni prostor postaje potpuno nebezbedan", rekao je Zelenski, naglašavajući da Ukrajina ne namerava da napada civilne avione.

"Ukrajina ne preti civilnom vazduhoplovstvu kao takvom, nijednom civilnom avionu. Jednostavno će na ruskom nebu biti dronova u tolikom broju da će to morati da se uzme u obzir", poručio je.

Zelenski je dodao da "nebo puno dronova nije mesto za civilnu avijaciju" i poručio da će takva situacija trajati sve dok traje rat.

Putin je njegove izjave nazvao "objavom državnog terorizma".

"Traže od nas da obnovimo pregovore... ali sa teroristima se ne pregovara", rekao je ruski predsednik.

Putin je istovremeno tvrdio da ruske snage nastavljaju napredovanje prema Slavjansku i Kramatorsku i najavio pripreme za velike udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Uprkos oštroj retorici, poručio je da Moskva ostaje otvorena za pregovore koji bi vodili završetku rata, a ne njegovom zamrzavanju.

"Ako je neko sposoban da unese nešto pozitivno u ove pregovore, koji su trenutno donekle zamrznuti, onda se tome generalno ne protivimo", rekao je Putin.

(DailyMail)