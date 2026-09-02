Svet

ZELENSKI ZAPRETIO, MOSKVA UZVRATILA: Na sve pretnje terorista — postoje odgovori

P. Đurđević

02. 09. 2026. u 11:32

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RUSKO Ministarstvo saobraćaja stalno unapređuje bezbednosne propise, a na pretnje koje iznose teroristi postoje odgovori, izjavio je ruski ministar saobraćaja Andrej Nikitin, komentarišući izjave Vladimira Zelenskog.

ЗЕЛЕНСКИ ЗАПРЕТИО, МОСКВА УЗВРАТИЛА: На све претње терориста — постоје одговори

Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

- Rusija blagovremeno reaguje na pretnje civilnom vazduhoplovstvu. Rosavijacija je u operativnom dijalogu sa službama bezbednosti i Ministarstvom odbrane - objasnio je on marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

Moskva neće dozvoliti nikakve značajne poremećaje u civilnom vazduhoplovstvu, poručio je ministar.

- Tesno sarađujemo sa Ministarstvom odbrane i Ruskom nacionalnom gardom i verujem da nećemo dozvoliti nikakve značajne poremećaje u civilnom vazduhoplovstvu - naglasio je Nikitin.

Ministar je takođe napomenuo da se mogu uvesti privremena ograničenja na aerodromima jer bezbednost letova ostaje prioritet, ali da će Rusija moći da se izbori sa tim.

Prethodno je ruski predsednik Vladimir Putin nazvao pretnje Zelenskog avio-kompanijama koje koriste ruski vazdušni prostor činom državnog terorizma.

Istočni ekonomski forum se održava od 1. do 4. septembra u Vladivostoku. Sputnjik je generalni medijski partner Istočnog ekonomskog foruma.

(Sputnjik)

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