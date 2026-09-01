U NAREDNIM SATIMA BIĆE ODREĐENA SUDBINA UBICE ČARLIJA KIRKA: Raspravlja se o smrtnoj kazni, ali i oslobađanju od krivice

SUDIJA u američkoj državi Juti Toni Graf danas će odlučiti da li će Tajler Robinson (23), optužen za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, biti izveden pred sud i da li tužilaštvo može da traži smrtnu kaznu.

Foto: Bethany Baker/POOL/The Salt Lake Tribune/ZUMA Press Wire/Zuma Press/Profimedia

Tužilaštvo tvrdi da postoje "ubedljivi" dokazi da je Robinson 10. septembra 2025. godine na Univerzitetu Juta Veli u Orumu ispalio hitac koji je usmrtio Kirka (31) tokom jednog od njegovih javnih debata, dok odbrana tvrdi da nema dovoljno osnova za suđenje, prenosi Rojters.

Tužilaštvo je najavilo da će sudu prikazati snimke ubistva i poruke za koje tvrdi da ih je Robinson poslao i u kojima je priznao zločin. Kao dokaz je ranije predstavljena i DNK analiza za koju tužilaštvo tvrdi da povezuje Robinsona sa oružjem.

Robinson se tereti po sedam tačaka, uključujući teško ubistvo, za koje je u Juti predviđena smrtna kazna. Odbrana osporava dokaze tužilaštva i tvrdi da nema dovoljno osnova za suđenje, kao i da ubistvo ne ispunjava kriterijume za izricanje smrtne kazne. Robinson se do sada nije izjasnio o krivici.

(Tanjug)