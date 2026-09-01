Svet

RUSIJA POSTALA OČAJNIJA Stenergard: Moskva pojačava svoje neprijateljstvo prema NATO

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 19:21

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RUSIJA je poslednjih nedelja postala "očajnija" i pojačava svoje neprijateljske aktivnosti prema NATO-u, rekla je švedska ministarka spoljnih poslova Marija Malmer Stenergard.

РУСИЈА ПОСТАЛА ОЧАЈНИЈА Стенергард: Москва појачава своје непријатељство према НАТО

Foto: Avalon / Avalon / Profimedia

Prema njenim rečima, evropsko jedinstvo ključno je za odvraćanje Rusije od dalje agresije na teritoriju NATO-a.

-Vidimo očajniju Rusiju. Rusija gubi teritoriju, gubi uticaj, gubi ljude, a sada su očigledno očajniji testirajući nas i naše jedinstvo, rekla je Malmer Stenergard za Juronjuz.

Kako kaže, u poslednje vreme viđeno je mnogo incidenata, kao i jedinstven odgovor NATO-a.

Ministarka se osvrnula i na poziv Švedske Evropskoj komisiji da ponovo razmotri pitanje korišćenja zamrznute ruske državne imovine za finansiranje Ukrajine.

Većina tih sredstava se nalazi u belgijskom finansijskom repozitorijumu Jurokliru (Euroclear), a problem predstavlja to što Brisel pruža otpor ovoj meri navodeći da bi to stvorilo preveliki rizik za finansijski sektor.

Belgijski premijer Bart de Vever insistirao je na neograničenim garancijama u zamenu za odobrenje svoje vlade.

-Ne možemo ostati u istoj poziciji kao što smo bili pre Božića. Moramo da krenemo dalje jer je to ono što je fer prema Ukrajini, to je ono što je fer prema poreskim obveznicima. I moramo pronaći način da se pobrinemo da se Belgija oseća prijatno zbog ovoga, rekla je Malmer Stenergard.

Tanjug

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