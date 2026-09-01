AMERIČKI vojni stratezi ozbiljno razmatraju mogućnost upotrebe nuklearnog oružja u Evropi, izjavio je specijalni izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova Andrej Belousov.

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Belousov je to rekao u intervjuu za RT, navodeći da nastojanja Vašingtona da pokrene razgovore o ruskim nestrateškim nuklearnim snagama predstavljaju pokušaj da se međunarodna pažnja skrene sa, kako je ocenio, opasnosti koju predstavlja američko nuklearno oružje raspoređeno u Evropi, kao i sa američkih programa i planova u oblasti nuklearnih raketa.

- Kada je reč o ovoj opasnosti, nemoguće je ne primetiti da insistiranje Vašingtona na pokretanju razgovora na različitim multilateralnim forumima za razoružanje o ruskim nestrateškim nuklearnim snagama, koje ne predstavljaju pretnju teritoriji SAD, ukazuje na to da američki vojni stratezi ozbiljno razmatraju mogućnost upotrebe nuklearnog oružja na evropskom ratištu - rekao je on.

- Dobijanje objektivnih podataka o ruskim nestrateškim nuklearnim snagama kroz pregovore ili razgovore o strateškoj stabilnosti, uvođenje nametljivih mera transparentnosti ili njihovo smanjenje — a posebno njihovo potpuno eliminisanje — povećalo bi verovatnoću scenarija u kojem bi SAD i njihovi saveznici u Evropi upotrebili nuklearno oružje - dodao je Belousov.

Diplomata je istakao da bi evropske zemlje trebalo da prepoznaju punu opasnost onoga što je opisao kao čisto pragmatičan odnos Vašingtona prema teritoriji svojih saveznika.

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