Svet

"SIGURAN SAM DA ĆEMO POBEDITI“ Pezeškijan poslao moćnu poruku usred sukoba sa SAD

D.D.

01. 09. 2026. u 15:22

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IRANSKI predsednik Masud Pišeškin na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom usred sukoba sa Sjedinjenim Državama izrazio je poverenje u pobedu Teherana.

СИГУРАН САМ ДА ЋЕМО ПОБЕДИТИ“ Пезешкијан послао моћну поруку усред сукоба са САД

Foto: Printskrin/ Jutjub/ DRM News

Iranski predsednik Masud Pišeškin na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom usred sukoba sa Sjedinjenim Državama izrazio je poverenje u pobedu Teherana.

- Ovde smo da se borimo protiv jedinstva. A stav da moramo da se suočimo sa takvom jednostranošću, podržavamo. I mi se slažemo sa vama, takođe. I želimo da se izvučemo iz ove jednostranosti. Siguran sam da ćemo pobediti - rekao je Pezeškazijan tokom sastanka.

Govoreći na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju, predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će se -Islamska Republika Iran odmah uzvratno obavezati na iste mere ukoliko se SAD vrate svojim obavezama iz memoranduma o razumevanju - preneli su iranski državni mediji.

Memorandum o razumevanju iz juna predviđao je hitan prekid vatre i pokrenuo period od 60 dana za pregovore čiji je cilj bio postizanje šireg mirovnog sporazuma.

Iran je pristao da ukloni mine iz Ormuškog moreuza i omogući prolazak brodova tokom tog perioda, dok su se SAD obavezale da će okončati pomorsku blokadu, ukinuti sankcije, izdati izuzeća za izvoz iranske nafte i započeti rad na paketu za obnovu Irana, između ostalog.

(Ria Novosti)

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