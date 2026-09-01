"SIGURAN SAM DA ĆEMO POBEDITI“ Pezeškijan poslao moćnu poruku usred sukoba sa SAD
IRANSKI predsednik Masud Pišeškin na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom usred sukoba sa Sjedinjenim Državama izrazio je poverenje u pobedu Teherana.
Iranski predsednik Masud Pišeškin na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom usred sukoba sa Sjedinjenim Državama izrazio je poverenje u pobedu Teherana.
Govoreći na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju, predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će se -Islamska Republika Iran odmah uzvratno obavezati na iste mere ukoliko se SAD vrate svojim obavezama iz memoranduma o razumevanju - preneli su iranski državni mediji.
Memorandum o razumevanju iz juna predviđao je hitan prekid vatre i pokrenuo period od 60 dana za pregovore čiji je cilj bio postizanje šireg mirovnog sporazuma.
Iran je pristao da ukloni mine iz Ormuškog moreuza i omogući prolazak brodova tokom tog perioda, dok su se SAD obavezale da će okončati pomorsku blokadu, ukinuti sankcije, izdati izuzeća za izvoz iranske nafte i započeti rad na paketu za obnovu Irana, između ostalog.
(Ria Novosti)
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