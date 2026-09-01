ODLUKA Vašingtona da pozove Rusiju na samit G20 izazvala je nove tenzije u odnosima SAD sa evropskim saveznicima, pišu mediji.

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Mediji ističu da je Erin Braun, zamenik američkog ministra finansija izjavila da je odluku o dozvoljavanju Rusiji da učestvuje na samitu donela Bela kuća, a predsednik SAD Donald Tramp ju je branio.

Prema njenim rečima, sastanak ruskog ministra finansija Antona Siluanova i njegovog američkog kolege Skota Besenta bio je produktivan. Razgovarali su o Trampovom planu za mir i ekonomski rast.

U članku se napominje da poziv Rusiji označava oštru promenu stava SAD u poređenju sa sličnim sastancima posle 2022. godine.

Mediji takođe ističu da je Vašington odlučan da obnovi diplomatske kontakte na visokom nivou sa Rusijom, uprkos izolacionoj politici prema Moskvi koju vode američki saveznici u Evropi.

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je nadu da će nešto proizaći iz posete ruskog ministra finansija Antona Siluanova Sjedinjenim Američkim Državama. Tramp je dodao da su posete kao što je poseta Siluanova Sjedinjenim Državama jedan od razloga njegovog uspeha.

Ranije je saopšteno da se ministar finansija Rusije Anton Siluanov sastao sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom na marginama sastanka ministara finansija i guvernera centralnih banaka G20. Ministri su razgovarali o rusko-američkoj saradnji u finansijskom sektoru i saradnji u okviru G20.

(Sputnjik)