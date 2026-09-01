PUTIN POSLAO JASNU PORUKU SVETU: Evo šta Rusija traži

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ocenio je danas da potencijal Ujedinjenih nacija (UN) nije iskorišćen i da je neophodno povećati efikasnost rada te međunarodne organizacije i proširiti zastupljenost njenih organa, uključujući i Savet bezbednosti.

Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Putin je tokom samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kirgistanu kazao da Povelja UN mora da ostane ključni izvor međunarodnog prava, prenela je agencija RIA Novosti.

- Verovatno nam se ne sviđa sve, niti nas sve uvek zadovoljava u radu UN. Ipak, moram da primetim da je tako bilo uvek, praktično od trenutka osnivanja te organizacije - rekao je Putin.

Ruski predsednik rekao je da UN i u budućnosti moraju da imaju centralnu ulogu u svetskim poslovima.