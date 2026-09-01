POTRES U PENTAGONU: Američki ministar vojske podneo ostavku

AMERIČKI ministar vojske Den Driskol podneo je ostavku Beloj kući nakon višemesečnih tenzija sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom, izjavio je za Rojters izvor upoznat sa situacijom.

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Driskol, za koga zvaničnici kažu da je blizak potpredsedniku SAD Džej Di Vensu, najnoviji je u nizu visokih zvaničnika koji su smenjeni ili potisnuti iz Hegsetovog Pentagona. Do ostavke dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države i dalje angažovane u ratu sa Iranom, dok su hiljade američkih vojnika raspoređene na Bliskom istoku. Za sada nije poznato da li je Bela kuća prihvatila njegovu ostavku.

- Driskol je izrazio zabrinutost administraciji povodom transformacije i borbene gotovosti vojske, kao i Hegsetovog blokiranja tih napora, konkretno kroz smenjivanje generala koji su za to bili odgovorni - naveo je izvor, govoreći o Driskolovim nastojanjima da modernizuje Vojsku.

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