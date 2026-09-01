Svet

POTRES U PENTAGONU: Američki ministar vojske podneo ostavku

V.N.

01. 09. 2026. u 12:10

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AMERIČKI ministar vojske Den Driskol podneo je ostavku Beloj kući nakon višemesečnih tenzija sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom, izjavio je za Rojters izvor upoznat sa situacijom.

ПОТРЕС У ПЕНТАГОНУ: Амерички министар војске поднео оставку

Foto: EPA/STAN GILLILAND

Driskol, za koga zvaničnici kažu da je blizak potpredsedniku SAD Džej Di Vensu, najnoviji je u nizu visokih zvaničnika koji su smenjeni ili potisnuti iz Hegsetovog Pentagona. Do ostavke dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države i dalje angažovane u ratu sa Iranom, dok su hiljade američkih vojnika raspoređene na Bliskom istoku. Za sada nije poznato da li je Bela kuća prihvatila njegovu ostavku.

- Driskol je izrazio zabrinutost administraciji povodom transformacije i borbene gotovosti vojske, kao i Hegsetovog blokiranja tih napora, konkretno kroz smenjivanje generala koji su za to bili odgovorni - naveo je izvor, govoreći o Driskolovim nastojanjima da modernizuje Vojsku.

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