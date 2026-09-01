POSLE "GUGLA" SADA "EPL" : Tramp krenuo u novu bitku oko imena čuvenog jezera

VEĆ je uspeo da natera “Gugl” da se povinuje njegovoj odluci.

Foto: Tanjug/Jacquelyn Martin (STF)

Ali, to nije dovoljno predsedniku SAD, koji sada naređuje kompaniji “Epl” da na svojim platformama preimenuje jezero Ontario u “jezero Amerika”.

To je, prema navodima britanskog BBC-ja, izjavio američki ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum.

- Predsednik je direktno kontaktirao "Epl" - rekao je Burgum, prenosi Bt.dk.

Jezero Ontario, najmanje od Velikih jezera na granici SAD i Kanade, našlo se usred spora oko imena, ali i šireg trgovinskog sukoba između dve zemlje. Korisnici u SAD sada na “Guglovim” mapama vide naziv “jezero Amerika“ dok korisnici u Kanadi i dalje vide “jezero Ontario”

"Ontario, sada i zauvek!"

U ostatku sveta prikazuju se oba naziva. Međutim, severno od granice Trampova odluka nije naišla na naročito oduševljenje.

Premijer kanadske provincije Ontario Dag Ford postavio je veliki znak pored jezera sa porukom:

"Jezero Ontario: Sada i zauvek!"

Kanadski premijer Mark Karni poručio je da će Kanađani nastaviti da koriste ime koje je staro više od 400 godina.

Do Trampove odluke o promeni naziva dolazi usred žestokog trgovinskog sukoba između SAD i Kanade.

Predsednički dekret menja naziv samo u zvaničnoj geografskoj bazi podataka SAD.

Tramp, dakle, ne može da određuje kako će se jezero zvati u Kanadi.

(Bt.dk)