NAJMANJE 12 OSOBA POGINULO U NAPADIMA TOKOM NOĆI ŠIROM UKRAJINE Zelenski: Namerno oštećen granični prelaz sa Rumunijom
Najmanje 12 osoba, uključujući jednog indijskog državljanina, poginule su u ruskim napadima tokom noći na Ukrajinu, a nekoliko desetina je povređeno, saopštio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.
Zelenski je objavio na platformi X da je u ruskim napadima tokom noći najmanje sedam osoba poginulo u napadu na železničku stanicu u Kijevu, a da su četiri poginule u napadu na petospratnicu u Borispolju u Kijevskoj oblasti.
Ukrajinski predsednik je takođe naveo da je u ruskim napadima tokom noći na Hersonsku, Donjecku, Zaporošku, Harkovsku, Černigovsku, Žitomirsku, Sumsku i Dnjepropetrovsku oblast poginula najmanje jedna osoba.
Zelenski je istakao da je u ruskom napadu tokom noći na Odesku oblast namerno oštećen granični prelaz sa Rumunijom, kao i izvozna infrastruktura.
Rekao je da su ruske snage tokom noći koristile veliki broj dronova i balističkih raketa u napadima na Ukrajinu.
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