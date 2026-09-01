POTRESNA ISPOVEST PREŽIVELOG SA TRAJEKTA KOJI JE POTONUO KOD KIPRA: "Trebalo bi da traže nestale i tela unutar broda, a ne u moru...."

NAKON brodoloma kod obale Kipra, jedan od preživelih ispričao je jezive detalje drame koja se odvijala na brodu.

Foto: Tanjug/DHA via AP

Njegovo svedočenje preneo je Mustafa Bafli, urednik vesti lista "Kibris Postasi".

Preživeli je rekao da su putnici upozorili posadu i nadležne nakon što je brod počeo da tone, ali da njihova upozorenja nisu shvaćena ozbiljno. Kako tvrdi, brod više nije mogao da se vrati.

Prema njegovom svedočenju, veliki broj ljudi ostao je zarobljen unutar broda u trenutku kada je voda počela da prodire u unutrašnjost.

Kako je voda nadirala, prozori na brodu su počeli da pucaju, dok su se ljudi borili da izađu iz unutrašnjosti plovila.

Preživeli je izneo i veoma ozbiljnu tvrdnju o dosadašnjoj potrazi za nestalima.

- Trebalo bi da traže nestale i tela unutar broda, a ne u moru. Izvukao sam dva beživotna tela, od kojih nijedno nije među onima koja su objavljena - rekao je on.

Njegove reči ukazuju na mogućnost da se još ljudi nalazi zarobljeno u potonulom brodu, zbog čega bi potraga, prema njegovom svedočenju, trebalo da bude usmerena i na unutrašnjost olupine.

Foto: Tanjug/AP Photo

Preživeli je opisao i još jedan detalj koji je ostao zabeležen tokom tragedije.

Kako je rekao, na brodu se u jednom trenutku osetio veoma jak miris dizel goriva. Međutim, naglasio je da nema informacije o tome odakle je miris dolazio niti da li je na bilo koji način povezan sa uzrokom brodoloma.

Istraga o tragediji i dalje traje, dok se nastavljaju napori da se pronađu svi nestali i utvrde okolnosti pod kojima je došlo do potonuća broda kod obale Girne.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO