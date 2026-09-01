SAD ODOBRIO IRAKU PRODAJU HELIKOPTERA: Vrednost opreme se procenjuje na 800 miliona dolara

STEJT department u ponedeljak je odobrio Iraku inostranu vojnu prodaju helikoptera u vrednosti od 800 miliona dolara, a predloženi sporazum uključuje helikoptere "Bel 412EPX" za transport trupa i "Bel 407M" za izviđanje i lakše borbene misije.

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Portal Kurdistan24 piše da će Irak u okviru te nabavke kupiti i raketne bacače, optičke i infracrvene sisteme za nišanjenje, opremu za detekciju lansiranja projektila, radio-uređaje i rezervne delove.

Kompanija "Bel-Tekstron" iz Fort Vorta u Teksasu imenovana je za glavnog ugovarača posla, potvrdio je Stejt department u zvaničnom saopštenju.

Zvaničnici SAD izjavili su da će ta prodaja pomoći Iraku da se suoči sa "sadašnjim i budućim pretnjama" tako što će unaprediti transportne, osmatračke i vazdušno-zemaljske sposobnosti.

Odobrenje Stejt departmenta predstavlja obaveštenje u okviru procesa inostrane vojne prodaje, ali ugovor još uvek nije potpisan.

Navedena vrednost od 800 miliona dolara predstavlja procenu vrednost, pri čemu konačna porudžbina obično bude niža od cifre iz obaveštenja.

Irački premijer Ali al-Zaidi posetio je Belu kuću ranije ovog meseca, a ta poseta je rezultirala sporazumom o licenciranju Starlink-a za Irak i učvrstila okvir za ekonomsku i bezbednosnu saradnju SAD i Iraka.

"Bel 412EPX" je dvomotorni srednji višenamenski helikopter sposoban da nosi do 13 putnika ili značajan teret, što ga čini pogodnim za transport trupa i medicinske evakuacije, a "Bel 407M" je lakša jednomotorna platforma optimizovana za izviđanje i jednostavnije borbene zadatke.