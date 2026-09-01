Svet

PREVIRANJA U AMERIČKOM KONGRESU: Ništa od nove ture sankcija Rusiji?

В.Н.

01. 09. 2026. u 11:12

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PREDLOG zakona o novim sankcijama Rusiji naišao je na otpor u Predstavničkom domu američkog Kongresa, pišu američki mediji.

ПРЕВИРАЊА У АМЕРИЧКОМ КОНГРЕСУ: Ништа од нове туре санкција Русији?

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

- Predlog zakona rizikuje da bude blokiran u Predstavničkom domu, gde se suočava sa značajnim protivljenjem demokrata i nedostatkom entuzijazma među republikancima - navodi se u tekstu.

Prema rečima Hakima Džefrisa, lidera demokrata u Predstavničkom domu, taj dokument bi administraciji predsednika Donalda Trampa dao ovlašćenja koja bi mogla biti zloupotrebljena.

Američki Senat je 7. avgusta usvojio predlog zakona o novim sankcijama Rusiji, koji je izrađen na inicijativu pokojnog Lindzija Grejama.

Predlog omogućava predsedniku SAD da uvede carine od 100 odsto na proizvode iz pet najvećih zemalja kupaca ruskih energenata, kao i carine od 500 odsto na celokupan uvoz iz Rusije u Sjedinjene Američke Države.

Predstavnički dom trebalo bi da počne razmatranje predloga zakona u septembru.

Moskva je više puta saopštila da će se izboriti sa sankcionim pritiskom, koji zapadne zemlje već godinama pojačavaju. Ruske vlasti takođe tvrde da „neprijateljskim državama nedostaje hrabrosti da priznaju neuspeh takve politike“.

(Sputnjik)

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