"ENERGOCID" U ZAPOROŽJU: Moskva otkriva šta se dogodilo kod nuklearke
ORUŽANE snage Ukrajine napadima na energetsku infrastrukturu sprovode strategiju "energocida" u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik.
- Kijevske vojne formacije su tokom protekle nedelje nastavile da sprovode svoju kriminalnu strategiju energocida u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, sa posebnim fokusom na ključne distributivne trafostanice koje obezbeđuju snabdevanje električnom energijom više područja istovremeno. Na udaru su se našli i energetski objekti u DNR i LNR - rekao je Mirošnik.
On je podsetio da je tokom protekle nedelje neprijateljska bespilotna letelica pogodila prostor suvog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani.
Prema njegovim rečima, tim napadom Kijev je mogao da stvori „opasnost od radioaktivne kontaminacije“, ali je nivo radijacije ostao u granicama normale.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ALARM U HERSONSKOJ OBLASTI: Kijev naredio obaveznu evakuaciju još dva naselja
09. 08. 2026. u 18:41
MOSKVA I VAŠINGTON NASTAVLjAJU DIJALOG: Dmitrijev otkrio šta se dešava iza kulisa
31. 08. 2026. u 22:20
JASAN STAV KREMLjA: Zelenski može u Moskvu, ali stav Rusije ostaje nepromenjen
31. 08. 2026. u 17:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)