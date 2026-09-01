Svet

"ENERGOCID" U ZAPOROŽJU: Moskva otkriva šta se dogodilo kod nuklearke

D.D.

01. 09. 2026. u 10:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ORUŽANE snage Ukrajine napadima na energetsku infrastrukturu sprovode strategiju "energocida" u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik.

ЕНЕРГОЦИД У ЗАПОРОЖЈУ: Москва открива шта се догодило код нуклеарке

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU

- Kijevske vojne formacije su tokom protekle nedelje nastavile da sprovode svoju kriminalnu strategiju energocida u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, sa posebnim fokusom na ključne distributivne trafostanice koje obezbeđuju snabdevanje električnom energijom više područja istovremeno. Na udaru su se našli i energetski objekti u DNR i LNR - rekao je Mirošnik.

On je podsetio da je tokom protekle nedelje neprijateljska bespilotna letelica pogodila prostor suvog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani.

Prema njegovim rečima, tim napadom Kijev je mogao da stvori „opasnost od radioaktivne kontaminacije“, ali je nivo radijacije ostao u granicama normale.

(Sputnjik)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KALAS OPET ADVOKAT UKRAJINE: Lobira i zemlje koje nisu članice EU
Svet

0 0

KALAS OPET ADVOKAT UKRAJINE: Lobira i zemlje koje nisu članice EU

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je glavni problem ukrajinske vojske nedostatak presretača za protivvazdušnu odbranu i najavila da će EU nastaviti da traži dodatnu pomoć za Kijev, uključujući od zemalja koje nisu članice Unije.

01. 09. 2026. u 10:55

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu

PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu