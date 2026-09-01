ORUŽANE snage Ukrajine napadima na energetsku infrastrukturu sprovode strategiju "energocida" u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik.

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- Kijevske vojne formacije su tokom protekle nedelje nastavile da sprovode svoju kriminalnu strategiju energocida u Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, sa posebnim fokusom na ključne distributivne trafostanice koje obezbeđuju snabdevanje električnom energijom više područja istovremeno. Na udaru su se našli i energetski objekti u DNR i LNR - rekao je Mirošnik.

On je podsetio da je tokom protekle nedelje neprijateljska bespilotna letelica pogodila prostor suvog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani.

Prema njegovim rečima, tim napadom Kijev je mogao da stvori „opasnost od radioaktivne kontaminacije“, ali je nivo radijacije ostao u granicama normale.

(Sputnjik)