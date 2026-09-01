KALAS OPET ADVOKAT UKRAJINE: Lobira i zemlje koje nisu članice EU

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je glavni problem ukrajinske vojske nedostatak presretača za protivvazdušnu odbranu i najavila da će EU nastaviti da traži dodatnu pomoć za Kijev, uključujući od zemalja koje nisu članice Unije.

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Kalas je, uoči neformalnog sastanka ministara odbrane EU u Druids Glenu u Irskoj, rekla da su jul i avgust bili najsmrtonosniji meseci za civile u Ukrajini.

- Rusija zaista pojačava napade kako bi što više povredila i slomila ukrajinski narod. Ukrajinci ostaju snažni i moramo da ih podržimo - rekla je Kalas, navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove (EEAS).

Ona je navela da neke zemlje članice EU imaju presretače kojima uskoro ističe rok upotrebe i ocenila da bi bilo dobro da ih ustupe Ukrajini kako bi ih ona koristila za zaštitu stanovništva.

- Radimo i na tome da zemlje izvan Evropske unije obezbede presretače za zaštitu civila - rekla je Kalas.

Prema njenim rečima, istovremeno se radi na razvoju evropskih presretača zajedno sa Ukrajinom. Kalas je rekla da se na neformalnom sastanku ministara ne donose direktne odluke, ali da se ulažu napori da se deblokira Evropski instrument mirovne pomoći (EPF).

- Ako se to dogodi narednih dana, mnoge države članice već su rekle da će sredstva koja im budu vraćena proslediti Ukrajini - rekla je ona.

Kako je navela, to bi omogućilo novo finansiranje protivvazdušne odbrane i drugih sposobnosti koje su potrebne Ukrajini.

Ministri odbrane 27 država članica Evropske unije (EU) sastaju se danas u odmaralištu Druids Glen u irskom okrugu Viklou na neformalnom sastanku, na kojem će razgovarati o podršci Ukrajini, Libanu i pomorskoj bezbednosti, kao i o drugim bezbednosnim izazovima i situaciji na Bliskom istoku, u okviru irskog predsedavanja Savetom EU.

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