PEZEŠKIJAN JASAN: Iran će odmah uzvratiti ako SAD ispune obaveze iz sporazuma
IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da će Iran odmah uzvratiti ispunjavanjem svojih obaveza ako se Sjedinjene Američke Države vrate obavezama iz privremenog sporazuma postignutog u junu, ocenivši da je Vašington manje od dve nedelje nakon potpisivanja počeo da postavlja prekomerne zahteve i krši dogovorene obaveze.
- Jasno kažem da će, ako se SAD vrate svojim obavezama iz Memoranduma o razumevanju, Islamska Republika Iran odmah učiniti isto - rekao je Pezeškijan na Samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku preneli su iranski državni mediji.
On je dodao da Iran, za razliku od SAD, ima "uglednu istoriju poštovanja međunarodnih obaveza i sporazuma" i da je "uvek postupao u skladu sa principima međunarodnog prava". Pezeškijan je, navodi Press TVm rekao da rat nije ni u čijem interesu i da je Teheran i dalje otvoren za rešenje sukoba sa Vašingtonom putem pregovora.
Pezeškijan je istovremeno nedavne američke i izraelske napade na Iran opisao kao agresiju protiv osnovnih načela Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Prethodnih dana došlo je do obnove direktnih neprijateljstava između Vašingtona i Teherana od kraja jula. SAD su prethodno izvele napad na ostrvo Larak, dok je Iran potom napao dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NAPAD U ORMUSKOM MOREUZU: Tanker pogođen sa tri projektila
01. 09. 2026. u 07:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)