PEZEŠKIJAN JASAN: Iran će odmah uzvratiti ako SAD ispune obaveze iz sporazuma

IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da će Iran odmah uzvratiti ispunjavanjem svojih obaveza ako se Sjedinjene Američke Države vrate obavezama iz privremenog sporazuma postignutog u junu, ocenivši da je Vašington manje od dve nedelje nakon potpisivanja počeo da postavlja prekomerne zahteve i krši dogovorene obaveze.

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- Jasno kažem da će, ako se SAD vrate svojim obavezama iz Memoranduma o razumevanju, Islamska Republika Iran odmah učiniti isto - rekao je Pezeškijan na Samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku preneli su iranski državni mediji.

On je dodao da Iran, za razliku od SAD, ima "uglednu istoriju poštovanja međunarodnih obaveza i sporazuma" i da je "uvek postupao u skladu sa principima međunarodnog prava". Pezeškijan je, navodi Press TVm rekao da rat nije ni u čijem interesu i da je Teheran i dalje otvoren za rešenje sukoba sa Vašingtonom putem pregovora.

Pezeškijan je istovremeno nedavne američke i izraelske napade na Iran opisao kao agresiju protiv osnovnih načela Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Prethodnih dana došlo je do obnove direktnih neprijateljstava između Vašingtona i Teherana od kraja jula. SAD su prethodno izvele napad na ostrvo Larak, dok je Iran potom napao dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu.

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