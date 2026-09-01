Svet

PEZEŠKIJAN JASAN: Iran će odmah uzvratiti ako SAD ispune obaveze iz sporazuma

V.N.

01. 09. 2026. u 10:40

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IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da će Iran odmah uzvratiti ispunjavanjem svojih obaveza ako se Sjedinjene Američke Države vrate obavezama iz privremenog sporazuma postignutog u junu, ocenivši da je Vašington manje od dve nedelje nakon potpisivanja počeo da postavlja prekomerne zahteve i krši dogovorene obaveze.

ПЕЗЕШКИЈАН ЈАСАН: Иран ће одмах узвратити ако САД испуне обавезе из споразума

Foto: Sunshine Seeds/Alamy/Profimedia

 - Jasno kažem da će, ako se SAD vrate svojim obavezama iz Memoranduma o razumevanju, Islamska Republika Iran odmah učiniti isto - rekao je Pezeškijan na Samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku preneli su iranski državni mediji.

On je dodao da Iran, za razliku od SAD, ima "uglednu istoriju poštovanja međunarodnih obaveza i sporazuma" i da je "uvek postupao u skladu sa principima međunarodnog prava". Pezeškijan je, navodi Press TVm rekao da rat nije ni u čijem interesu i da je Teheran i dalje otvoren za rešenje sukoba sa Vašingtonom putem pregovora.

Pezeškijan je istovremeno nedavne američke i izraelske napade na Iran opisao kao agresiju protiv osnovnih načela Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Prethodnih dana došlo je do obnove direktnih neprijateljstava između Vašingtona i Teherana od kraja jula. SAD su prethodno izvele napad na ostrvo Larak, dok je Iran potom napao dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu.

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