NOVI UDARI NA IRAN? Tramp razmatra ograničene udare na Ormuski moreuz
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i njegovi bliski saradnici razmatraju izvođenje ograničenih udara u Ormuskom moreuzu kako bi sprečili Iran da obnovi svoje radarske i raketne kapacitete za napad na brodove, objavio je Aksios pozivajući se na tri neimenovana američka zvaničnika.
Plan, koji je tokom protekle nedelje izradila Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) i koji je podržao ministar odbrane Pit Hegset, nije dobio Trampovo odobrenje pre razmene vatre sa Iranom ovog vikenda.
On bi, međutim, mogao da da "zeleno svetlo" nakon ove nove eskalacije, navodi američki portal.
Jedan američki zvaničnik je rekao da je ideja iza ovog plana smanjenje rizika od iranskih napada na naftne tankere, brodove američke mornarice i avione ratnog vazduhoplovstva.
- Predsednik zadržava sve opcije na raspolaganju. Iranci žele dogovor, ali uvek kasne i ne čine dovoljno - saopšteno je iz Bele kuće.
Tokom poslednja dva meseca, američka vojska je postepeno preuzela kontrolu nad većim delom moreuza putem kampanje za slabljenje iranskih vojnih kapaciteta, diskretne operacije uklanjanja mina i napora da se brodovi bezbedno sprovedu kroz moreuz.
(Sputnjik)
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