Svet

NOVA NUKLEARNA TRKA NA POMOLU? UN upozorava na mogući opasan scenario

D.D.

01. 09. 2026. u 09:00

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UJEDINjENE nacije (UN) upozorile su danas da bi obnavljanje nuklearnih proba moglo da pokrene novu trku u naoružanju, u trenutku kada Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i druge nuklearne sile nisu ratifikovale sporazum kojim se zabranjuju nuklearne probe.

НОВА НУКЛЕАРНА ТРКА НА ПОМОЛУ? УН упозорава на могући опасан сценарио

Foto: AP

Šefica UN za pitanja razoružanja Izumi Nakamicu rekla je Generalnoj skupštini UN da se međunarodna zajednica okuplja u periodu "dubokih geopolitičkih tenzija, sve većih podela i sve manjeg poverenja", kao i zabrinutosti zbog mogućeg nastavka nuklearnih testiranja, naveo je AP.

- Čak je i razmatranje takvog poteza opasno. Svako obnavljanje proba poništilo bi decenije uzdržavanja, produbilo nepoverenje i moglo da pokrene uzajamne probe i trku u naoružanju. To nikada ne sme da se desi - upozorila je Nakamicu.

Krajem prošle godine SAD i Rusija, zemlje sa najvećim nuklearnim arsenalima na svetu, zapretile su obnovom nuklearnih proba, što je izazvalo zabrinutost širom sveta. Američki predsednik Donald Tramp optužio je Rusiju i Kinu da izvode nuklearne probe, što su te zemlje negirale.

Kada je 1996. godine usvojen Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, za njegovo stupanje na snagu postavljeni su veoma strogi uslovi.

Ugovor je trebalo da ratifikuje 44 konkretno određene zemlje, od kojih devet to još nije učinilo. SAD, Kina, Iran, Egipat i Izrael potpisali su ugovor, ali ga nisu ratifikovali. Indija, Pakistan i Severna Koreja nisu ga ni potpisali ni ratifikovali, dok ga je Rusija potpisala i ratifikovala, ali je 2023. godine povukla ratifikaciju.

(Tanjug)

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