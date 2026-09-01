PRELAZ KA RUMUNIJI POD UDAROM: Ruski dronovi pogodili Orlovku, trajekti stali

RUSKE snage napale su dronovima međunarodni granični prelaz Orlovka na ukrajinsko-rumunskoj granici u Odeskoj oblasti, pri čemu su pogođeni zgrada i područje prelaza i izbio je požar, zbog čega je privremeno obustavljen rad trajektne linije, saopštila je danas pres-služba Južne regionalne uprave ukrajinske Državne granične službe.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Ruske bespilotne letelice tipa šahed napale su noćas međunarodni prelaz Orlovka, koji se nalazi na ukrajinsko-rumunskoj granici.

Dronovi su pogodili zgradu i područje graničnog prelaza. Kao posledica napada izbili su požari - tvrdi se u saopštenju.

Obrada putnika i vozila na prelazu trenutno je privremeno obustavljena, a o situaciji je obaveštena rumunska strana, preneo je Unian dodajući da se vozila preusmeravaju na druge granične prelaze.

Rusija je tokom leta pojačala napade na Odesku oblast, uključujući granične prelaze na državnoj granici.

Kako podseća Unian, međunarodni granični prelaz Vinogradovka, na granici sa Moldavijom, napadnut je dronovima 25. avgusta.

Tom prilikom oštećena je infrastruktura, a prolaz građana i vozila preko tog prelaza bio je privremeno obustavljen.

Ruske snage su 21. avgusta dronovima tipa šahed napale područja Bolgradskog i Izmajilskog okruga, pri čemu je pogođena infrastruktura međunarodnog graničnog prelaza Tabaki.

Oštećene su zgrade i konstrukcije, a izbili su požari, zbog čega je izvesno vreme bio obustavljen saobraćaj ljudi i vozila preko prelaza.

(Tanjug)