PRETUKLI VOĐU GEJ POLICAJCA: U Parizu napad na predsednika udruženja za prava LGBT u ministarstvima unutrašnjih poslova i pravde

Francuski policajac Pjer Pikave, predsednik udruženja "FLAG!" koje se bori za prava LGBT osoba u ministarstvima unutrašnjih poslova i pravde, teško je pretučen u čuvenoj pariskoj četvrti Mare, jednom od tradicionalnih središta gej zajednice u francuskoj prestonici.

Foto: Goran Čvorović

Ovaj brutalan homofobični napad u samom centru Pariza izazvao je ogorčenje u zemlji za koju vlada uverenje da postoji tolerancija kada su u pitanju homoseksualci.

Napad se dogodio oko četiri sata ujutro usred vikenda, na izlasku iz jednog bara u četvrtom pariskom arondismanu. Policija je dobila poziv zbog nasilja, a kada je patrola stigla na lice mesta, Pikaveu su lekari hitne pomoći već ukazivali pomoć.

Prema njegovom svedočenju, napadač ga je više puta vređao zbog seksualne orijentacije, nazivajući ga pogrdnim imenima. Pikave, koji je i sam policajac, pokušao je da zaustavi sukob tako što se predstavio i pokazao službenu legitimaciju, ali ni to nije smirilo napadača.

U jednom trenutku pogođen je flašom u glavu i nakratko je izgubio svest, zbog čega se ni sam ne seća svega što se zatim dogodilo. Posledice su teške. Pikave ima unutrašnje krvarenje, otvorenu povredu glave, više preloma na licu, frakturu očne duplje, povredu sinusa i veliki podliv oko oka.

NAGLI RAST NAPADA Francuska policija i žandarmerija registrovale su tokom 2025. godine oko 4.900 krivičnih dela i prekršaja motivisanih netrpeljivošću prema LGBT osobama, dva odsto više nego godinu ranije. Posebno zabrinjava dugoročan trend, jer je od 2016. do 2024. broj registrovanih homofobnih dela porastao čak za oko 150 odsto. Zvanične brojke, međutim, pokazuju samo deo problema. Prema istraživanju francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, svega oko tri odsto žrtava slučaj prijavi policiji ili žandarmeriji. Ovakvi incidenti najčešće se beleže u gradovima sa više od 200.000 stanovnika, a naročito u Parizu. Više od 70 odsto registrovanih žrtava krivičnih dela su muškarci, dok je gotovo polovina mlađa od 30 godina.

Policajci su brzo uhapsili osumnjičenog zahvaljujući očevicu koji ga je pokazao pripadnicima snaga reda. U blizini je pronađena i prazna flaša alkoholnog pića, za koju se sumnja da je korišćena prilikom napada. Osumnjičeni je rođen 2006. godine, u trenutku napada bio je pod dejstvom alkohola i do sada nije imao policijski dosije.

Parisko tužilaštvo otvorilo je istragu zbog nasilja počinjenog u vezi sa seksualnom orijentacijom, dok je napad izazvao brojne reakcije javnosti. Udruženje kome pripada napadnuti policajac izrazilo je duboko ogorčenje i najoštrije osudilo nasilje nad svojim predsednikom. Podršku su pružila i druga udruženja koja okupljaju osobe homoseksualne orijentacije, uz upozorenje da nasilje prema LGBT osobama i dalje predstavlja realnost čak i na mestima na kojima bi svako trebalo slobodno da se kreće bez straha da će postati žrtva zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Oglasili su se i političari. Posebno snažno reagovao je gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar, koji je napad u Mareu nazvao "gnusnom homofobičnom agresijom“.

– Nikada nećemo prepustiti naše ulice mržnji. Pariz će ostati utočište, bedem i grad slobode za sve – poručio je Gregoar.

Predsednica pariskog regiona Valeri Pekres takođe je izrazila punu podršku Pikaveu, ocenjujući da je bio žrtva teškog homofobičnog nasilja.